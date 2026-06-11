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Výskumníci priblížili odborníkom analýzu medzinárodných dát PIAAC
Cieľom dvojdňového školenia bolo posilniť praktické zručnosti slovenských výskumníkov, analytikov a odborníkov pri práci s údajmi PIAAC.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Zahraniční analytici a výskumníci z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) priblížili v Centre vedecko-technických informácií (CVTI) SR analýzu medzinárodných dát PIAAC. Na odbornom školení, ktoré sa konalo koncom mája, sa zúčastnili odborníci zo Štátnej školskej inšpekcie, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, zo Štatistického úradu SR, Slovenskej akadémie vied, z Aliancie sektorových rád a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z komunikačného odboru CVTI.
Cieľom dvojdňového školenia bolo posilniť praktické zručnosti slovenských výskumníkov, analytikov a odborníkov pri práci s údajmi PIAAC, ich interpretácii a využití pri tvorbe analytických a strategických materiálov najmä v oblasti vzdelávacích systémov a rozvoja kompetencií dospelých s ohľadom na celoživotné vzdelávanie. „Účastníci sa oboznámili s metodikou zberu dát, so štruktúrou databáz a s praktickými nástrojmi na ich analýzu vrátane OECD PIAAC Data Explorer, štatistickej aplikácie Shiny či IEA IDB Analyzer. Program zároveň ponúkol praktické ukážky analytických postupov využívaných organizáciou OECD pri medzinárodných porovnaniach,“ doplnila Luptáková.
PIAAC patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné výskumy kompetencií dospelých vo veku 16 až 65 rokov, ktorý je realizovaný pod záštitou OECD každých desať rokov vo viac ako tridsiatich krajinách. Výskum poskytuje údaje o úrovni čitateľskej a matematickej gramotnosti, riešení problémov v technologicky vyspelom prostredí a o ďalších zručnostiach a schopnostiach, ktoré sú potrebné pre pracovný aj osobný život. Výskum zbiera sociodemografické údaje, údaje o dosiahnutom a ďalšom vzdelávaní, o práci, zamestnaní a využití zručností doma aj v práci, o zdraví, spokojnosti so životom, ako aj o osobnostných charakteristikách, ktoré predstavujú dôležitý podklad pre tvorbu vzdelávacej a sociálnej politiky.
Cieľom dvojdňového školenia bolo posilniť praktické zručnosti slovenských výskumníkov, analytikov a odborníkov pri práci s údajmi PIAAC, ich interpretácii a využití pri tvorbe analytických a strategických materiálov najmä v oblasti vzdelávacích systémov a rozvoja kompetencií dospelých s ohľadom na celoživotné vzdelávanie. „Účastníci sa oboznámili s metodikou zberu dát, so štruktúrou databáz a s praktickými nástrojmi na ich analýzu vrátane OECD PIAAC Data Explorer, štatistickej aplikácie Shiny či IEA IDB Analyzer. Program zároveň ponúkol praktické ukážky analytických postupov využívaných organizáciou OECD pri medzinárodných porovnaniach,“ doplnila Luptáková.
PIAAC patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné výskumy kompetencií dospelých vo veku 16 až 65 rokov, ktorý je realizovaný pod záštitou OECD každých desať rokov vo viac ako tridsiatich krajinách. Výskum poskytuje údaje o úrovni čitateľskej a matematickej gramotnosti, riešení problémov v technologicky vyspelom prostredí a o ďalších zručnostiach a schopnostiach, ktoré sú potrebné pre pracovný aj osobný život. Výskum zbiera sociodemografické údaje, údaje o dosiahnutom a ďalšom vzdelávaní, o práci, zamestnaní a využití zručností doma aj v práci, o zdraví, spokojnosti so životom, ako aj o osobnostných charakteristikách, ktoré predstavujú dôležitý podklad pre tvorbu vzdelávacej a sociálnej politiky.