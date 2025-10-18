< sekcia Slovensko
Výskumníčky z UK skúmajú vzťah medzi humorom a demokraciou
Projekt tvoria výskumníci a výskumníčky vo viacerých oblastiach zo zahraničných univerzít. Je financovaný cez program Horizont Európa.
Autor TASR
Bratislava 18. októbra (TASR) - Výskumníčky z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave skúmajú vzťah medzi humorom a demokraciou v európskom projekte Democratic Literacy and Humour (DELIAH). Venujú sa výskumu slovenského humoru v online priestore. TASR o tom informovala hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Eva Kopecká.
„Naším cieľom je lepšie pochopiť, ako fungujú mechanizmy humoru online a aké sú jeho pragmatické efekty. Vo všeobecnosti nás zaujíma úloha humoru pri podpore demokracie a občianskej participácie,“ uviedla výskumníčka Nina Cingerová. UK okrem nej v projekte zastupujú Irina Dulebová, Katarína Motyková a Anna Sámelová z filozofickej fakulty.
Hovorkyňa vysvetlila, že DELIAH sa počas nasledujúcich štyroch rokov zameria na otázky, ako môže humor prispieť k verejnej diskusii a demokratickej účasti a kedy humor oslabuje demokraciu, napríklad šírením dezinformácií alebo podnecovaním k diskriminácii. Prvým hmatateľným výsledkom projektu, ktorý sa začal v marci tohto roka, je podľa nej metaanalýza súčasných humoristických praktík a demokratických postojov v Európe.
Okrem lepšieho pochopenia úlohy humoru v demokraciách bude DELIAH podľa Kopeckej rozvíjať aj empiricky podložené prístupy ku kontroverziám súvisiacim s humorom. Doplnila, že zároveň bude spolupracovať s platformami sociálnych médií na vypracovaní účinnejších politík posudzovania humoristických prejavov, s občianskou spoločnosťou a aktivistami na vypracovaní účinných stratégií reagovania na správy s nenávistnými obsahom, so školami a inými organizáciami na vypracovaní vzdelávacích programov a s verejnými inštitúciami na rôznych úrovniach na formulovaní lepších politík.
