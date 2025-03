Výskyt invázneho sršňa ázijského v tomto roku zatiaľ nepotvrdili

Bratislava 14. marca (TASR) - Výskyt invázneho sršňa ázijského, ktorý je hrozbou pre opeľovače vrátane včiel, v tomto roku zatiaľ potvrdený nebol. Pre TASR to uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR. Dušan Senko z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied a člen poradného orgánu ministerstva životného prostredia v oblasti problematiky sršňa ázijského povedal, že minuloročný výskyt invázneho sršňa ázijského je varovaním pred jeho možným šírením na Slovensku aj v tomto roku. V gescii envirorezortu rozbiehajú jarný monitoring v rámci juhozápadného Slovenska, a to širšieho okolia Palárikova, okresoch Nové Zámky či Komárno. V súčasnosti sa podľa ŠOP konajú intenzívne prípravy na tento monitoring.



"Oplodnené samice (matky) sa po prezimovaní prebúdzajú vo februári až marci, keď teploty stúpnu nad desať až 13 stupňov Celzia. Vyhľadávajú chránené miesta na stavbu prvého hniezda, napríklad pod strechami, v dutinách stromov či v húštinách," opísal Senko pre TASR. Tvrdí, že v apríli začínajú matky budovať hniezda. Prvé vajíčka kladú do plástov a starajú sa o larvy, ktoré sa liahnu po siedmich až desiatich dňoch.



Populácia sršňa ázijského na Slovensku je podľa Senka zatiaľ pomerne malá, čo znamená, že včelári zatiaľ nezaznamenali výrazné škody. Podotkol, že tento druh tu však nemá prirodzeného predátora a v budúcnosti sa môže šíriť rýchlo a spôsobiť napríklad poškodzovanie včelstiev.



Senko vysvetlil, že mapovanie oblastí s najväčšou pravdepodobnosťou výskytu sršňa prebieha od marca do apríla, prípadne mája, keď sa kráľovné prebúdzajú. Pozorovania robia každé dva až tri dni na určených miestach. V teplejších dňoch medzi 10.00 až 16.00 h je monitoring intenzívnejší. "Najväčšia pravdepodobnosť výskytu je v okolí vodných plôch, mokradí a vodných tokov, kde sa sršne často zdržujú," povedal odborník. Doplnil, že významné sú aj kvitnúce stromy, ovocné sady či okrasné kríky, ktoré poskytujú nektár ako zdroj potravy. Ďalšími lokalitami sú vylomené konáre stromov, z ktorých vyteká miazga, a včelíny, kde môže dochádzať k lovu včiel.



Na Slovensku bolo vlani podľa Senka potvrdené jedno hniezdo sršňa ázijského v Palárikove. "Toto hniezdo bolo historicky prvým záznamom tohto druhu na Slovensku," poznamenal s tým jedince v hniezde boli usmrtené v minuloročnom októbri. Jedného samca zároveň zaznamenali v obci Dolný Ohaj. Odborník označil tento nález za zaujímavý, pretože predstavuje jedného sršňa, a to pomerne ďaleko od prvého a jediného známeho hniezda na Slovensku. "Tento exemplár z Dolného Ohaja vykazuje určité genetické rozdiely v porovnaní s jedincami z Palárikova, čo vyvoláva viaceré otázky a naznačuje možný odlišný pôvod tohto jedinca. Táto skutočnosť môže naznačovať, že sa sršeň šíri aj z iných oblastí alebo že došlo k migračným pohybom z iných populácií," podotkol.