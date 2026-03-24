Výskyt rakoviny obličiek je v SR vyšší, liečba však menej dostupná
Odborníci považujú za kľúčové zvyšovať povedomie o ochorení, podporovať prevenciu a zabezpečiť pacientom prístup k účinnej liečbe a zrozumiteľným informáciám.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Výskyt rakoviny obličiek je na Slovensku vyšší ako priemer v EÚ. Každoročne pribudne približne 900 až 1200 nových prípadov a približne 350 až 450 pacientov na toto ochorenie zomiera. Mnohým pacientom je možné predĺžiť a skvalitniť život, časť z nich aj úplne vyliečiť. Na Slovensku však podľa odborníkov chýba moderná účinná liečba. Onkológ Národného onkologického ústavu v Bratislave Patrik Palacka na to upozornil na utorkovej tlačovej konferencii.
„Na Slovensku liečime štandardne pacientov liečbami, ktoré boli svojím spôsobom revolučné pred viac ako 20 rokmi. Je ale celkom pochopiteľné, že počas posledných 20 rokov došlo k výraznému posunu. Etablovali sa nové terapie, kombinované liečby. Rozdiel týchto kombinovaných liečob oproti tomu, čo dostávajú pacienti na Slovensku, spočíva v tom, že vďaka nim pacienti žijú dlhšie, majú vyššiu kvalitu života. (...) Časť pacientov, a je ich tak, povedzme, do 17 percent, dokážeme touto systémovou liečbou úplne vyliečiť. To je niečo, čo sme predtým nevideli,“ vysvetlil odborník.
Problémom je podľa jeho slov fakt, že na Slovensku síce takáto liečba dostupná je, no pacient si ju musí hradiť sám. „Liečby sú dostupné, ale nie sú kategorizované. Inými slovami, pokiaľ pacient chce dostať liečbu, ktorá je podľa môjho medicínskeho názoru štandardnou terapiou, (...) tak si takúto liečbu musí hradiť sám,“ uviedol Palacka.
Rakovina obličiek patrí medzi desať najčastejších onkologických ochorení. Podľa epidemiologických analýz patrí Slovensko medzi krajiny strednej Európy s vyšším výskytom tohto ochorenia. Odhaduje sa, že v SR žije s touto diagnózou približne 5000 až 8000 pacientov. V počiatočných štádiách sa často neprejavuje žiadnymi typickými príznakmi. „Asi 50 percent pacientov s nádormi obličky sa diagnostikuje v asymptomatickom štádiu. Čiže pacienti nemajú ťažkosti, zisťujú sa tie tumory náhodne v rámci preventívnych prehliadok alebo v rámci vyšetrení, ktoré boli indikované z iných dôvodov, najčastejšie sonografia brucha,“ doplnil onkológ.
V prípade objavenia sa ťažkostí ide podľa jeho slov najčastejšie o krv v moči. „Ak si pacient všimne, že má krv v moči, rozhodne je to dôvod na to, aby navštívil svojho všeobecného lekára,“ radí lekár.
Odborníci považujú za kľúčové zvyšovať povedomie o ochorení, podporovať prevenciu a zabezpečiť pacientom prístup k účinnej liečbe a zrozumiteľným informáciám. „Je kľúčové, aby mal každý pacient prístup k najefektívnejšej liečbe, aká existuje, a aby bola dostupná okamžite bez prieťahov. Čo sa týka dostupnosti liečby po návrate rakoviny obličiek, máme čo doháňať. Skutočnosť, že v susedných krajinách by mal pacient väčšiu šancu na liečbu a prežitie, je neprípustná,“ skonštatoval Patrik Herman z pacientskej organizácie Nie rakovine.
„Na Slovensku liečime štandardne pacientov liečbami, ktoré boli svojím spôsobom revolučné pred viac ako 20 rokmi. Je ale celkom pochopiteľné, že počas posledných 20 rokov došlo k výraznému posunu. Etablovali sa nové terapie, kombinované liečby. Rozdiel týchto kombinovaných liečob oproti tomu, čo dostávajú pacienti na Slovensku, spočíva v tom, že vďaka nim pacienti žijú dlhšie, majú vyššiu kvalitu života. (...) Časť pacientov, a je ich tak, povedzme, do 17 percent, dokážeme touto systémovou liečbou úplne vyliečiť. To je niečo, čo sme predtým nevideli,“ vysvetlil odborník.
Problémom je podľa jeho slov fakt, že na Slovensku síce takáto liečba dostupná je, no pacient si ju musí hradiť sám. „Liečby sú dostupné, ale nie sú kategorizované. Inými slovami, pokiaľ pacient chce dostať liečbu, ktorá je podľa môjho medicínskeho názoru štandardnou terapiou, (...) tak si takúto liečbu musí hradiť sám,“ uviedol Palacka.
Rakovina obličiek patrí medzi desať najčastejších onkologických ochorení. Podľa epidemiologických analýz patrí Slovensko medzi krajiny strednej Európy s vyšším výskytom tohto ochorenia. Odhaduje sa, že v SR žije s touto diagnózou približne 5000 až 8000 pacientov. V počiatočných štádiách sa často neprejavuje žiadnymi typickými príznakmi. „Asi 50 percent pacientov s nádormi obličky sa diagnostikuje v asymptomatickom štádiu. Čiže pacienti nemajú ťažkosti, zisťujú sa tie tumory náhodne v rámci preventívnych prehliadok alebo v rámci vyšetrení, ktoré boli indikované z iných dôvodov, najčastejšie sonografia brucha,“ doplnil onkológ.
V prípade objavenia sa ťažkostí ide podľa jeho slov najčastejšie o krv v moči. „Ak si pacient všimne, že má krv v moči, rozhodne je to dôvod na to, aby navštívil svojho všeobecného lekára,“ radí lekár.
Odborníci považujú za kľúčové zvyšovať povedomie o ochorení, podporovať prevenciu a zabezpečiť pacientom prístup k účinnej liečbe a zrozumiteľným informáciám. „Je kľúčové, aby mal každý pacient prístup k najefektívnejšej liečbe, aká existuje, a aby bola dostupná okamžite bez prieťahov. Čo sa týka dostupnosti liečby po návrate rakoviny obličiek, máme čo doháňať. Skutočnosť, že v susedných krajinách by mal pacient väčšiu šancu na liečbu a prežitie, je neprípustná,“ skonštatoval Patrik Herman z pacientskej organizácie Nie rakovine.