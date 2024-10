Výsledky auditu krízového riadenia majú byť známe v roku 2025

Bratislava 31. októbra (TASR) - Výsledky auditu fungovania krízového riadenia by mali byť známe v prvom kvartáli budúceho roka. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.



Novú koncepciu krízového riadenia chcel rezort pôvodne predstaviť v tomto roku. "Dôvodom posunu pôvodných termínov boli procesy pri verejnom obstarávaní. Ministerstvo vnútra bude o výsledkoch auditu a ďalších krokoch v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany verejnosť informovať," vyhlásil Neumann.



Nové pravidlá krízového riadenia by mali okrem iného minimalizovať byrokraciu pri postupoch počas krízových situácií. Ministerstvo očakáva, že zmeny budú predmetom širokej verejnej diskusie.