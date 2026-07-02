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Výsledky referenda bude ŠÚ SR spracúvať z 5545 volebných okrskov
Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla.
Autor TASR
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Bratislava 2. júla (TASR) - Výsledky sobotného (4. 7.) referenda spracuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR v 50 sumarizačných útvaroch. Overovať a spracúvať výsledky bude celkovo z 5545 volebných miestností vrátane troch osobitých volebných okrskov pre voľbu poštou zo zahraničia. TASR o tom informovali zo ŠÚ SR. Priebežné a definitívne výsledky referenda bude ŠÚ zverejňovať na webe www.volbysr.sk.
„Najväčší počet volebných okrskov spracuje odborný sumarizačný útvar v Prešove, najmenej okrskov bude sumarizovať pracovisko v Šali. Na spracovanie výsledkov využije Štatistický úrad SR Integrovaný volebný informačný systém IVIS,“ priblížila hovorkyňa ŠÚ Jana Morháčová.
Výsledky referenda bude štatistický úrad sumarizovať prostredníctvom 50 odborných sumarizačných útvarov (OSÚ) rozmiestnených na celom území Slovenska. Výsledky hlasovania z 2926 miest a obcí Slovenska vrátane hlasovania poštou zo zahraničia bude štatistický úrad spracovávať výlučne elektronicky.
V rámci príprav na referendum zabezpečil ŠÚ odborné školenia vedúcich a softvérových garantov OSÚ. V spolupráci s okresnými úradmi zároveň realizoval školenia členov okresných volebných komisií, starostov obcí, zapisovateľov, predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií zamerané na aplikáciu volebnej legislatívy a metodiku spracovania výsledkov hlasovania. Súčasťou prípravy boli aj tri skúšky spracovania výsledkov, ktoré úrad úspešne zrealizoval v priebehu júna.
Činnosť odborných sumarizačných útvarov sa začne po ukončení hlasovania a uzavretí volebných miestností, predpokladaný začiatok je po 22.00 h. Najväčší rozsah spracovania bude mať odborný sumarizačný útvar v Prešove, ktorý zabezpečí sumarizáciu výsledkov až z 225 volebných okrskov.
Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov.
„Najväčší počet volebných okrskov spracuje odborný sumarizačný útvar v Prešove, najmenej okrskov bude sumarizovať pracovisko v Šali. Na spracovanie výsledkov využije Štatistický úrad SR Integrovaný volebný informačný systém IVIS,“ priblížila hovorkyňa ŠÚ Jana Morháčová.
Výsledky referenda bude štatistický úrad sumarizovať prostredníctvom 50 odborných sumarizačných útvarov (OSÚ) rozmiestnených na celom území Slovenska. Výsledky hlasovania z 2926 miest a obcí Slovenska vrátane hlasovania poštou zo zahraničia bude štatistický úrad spracovávať výlučne elektronicky.
V rámci príprav na referendum zabezpečil ŠÚ odborné školenia vedúcich a softvérových garantov OSÚ. V spolupráci s okresnými úradmi zároveň realizoval školenia členov okresných volebných komisií, starostov obcí, zapisovateľov, predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií zamerané na aplikáciu volebnej legislatívy a metodiku spracovania výsledkov hlasovania. Súčasťou prípravy boli aj tri skúšky spracovania výsledkov, ktoré úrad úspešne zrealizoval v priebehu júna.
Činnosť odborných sumarizačných útvarov sa začne po ukončení hlasovania a uzavretí volebných miestností, predpokladaný začiatok je po 22.00 h. Najväčší rozsah spracovania bude mať odborný sumarizačný útvar v Prešove, ktorý zabezpečí sumarizáciu výsledkov až z 225 volebných okrskov.
Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov.