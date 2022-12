Výsledky tradičných ankiet

Bratislava 19. decembra (OTS) - Hlasovanie verejnosti na www.hospodarskyklub.sk sa skončilo 25. novembra. Sto voliteľov malo hlasovať od 25. 11. do 30. novembra 2022. Právo hlasovať využilo 66 voliteľov. Ďalší piati volitelia odovzdali nesprávne vyplnený hlasovací lístok., udeľovaný od 1993. rokaCelkove dvanásť nominovaných dostalo 2262 hlasovNa podnet voliteľov rozhodol garant ankiet o udelení Zlatého biatca. Zvíťazili tak v hlasovaní verejnosti, ako aj v hlasovaní voliteľov. Väčšina nominovaných však neposkytla dostatočné informácie o svojej činnosti a jej výsledkoch, a nevyužila možnosť prezentovať sa voliteľom osobne, alebo prostredníctvom internetu. O prípadnom ocenení jedného z nominovaných rozhodne garant v 1. štvrťroku 2023. V súlade so Štatútom udelil garant Zlatý biatec členom združenia za pôsobenie v združení a vo svojich odboroch : podnikateľker, vysokoškolskému pedagógovi a autorovi viacerých patentov, vysokoškolskej pedagogičkea hudobnému režisérovi, dirigentovi orchestraa reprezentantovi slovenskej kultúryHlasovalo 1084 respondentov. Nominovaných bolo 5 bánk, resp. poisťovní.Víťazom sa stala opäť. V hlasovaní verejnosti bola prvá a v hlasovaní voliteľov druhá.Hlasovalo 2610 respondentov. Nominovaných bolo 25Víťazom ankety sa stal opäť predseda SOPK, ktorý zvíťazil v hlasovaní verejnosti, ako aj v hlasovaní voliteľov.2.-3. predseda DR Považskej cementárne Ing. A. Barcík a detská lekárka MUDr. E. Prokopová, 4. podnikateľ Ing. V. Soták, 5. prezident AZZZ SR Ing. T. Malatinský, MBA, 6. M. Žilinka, gen. prokurátor, 7. A. Doležal, minister dopravy, 8. prof. I. Radičová, bývalá premiérka, 9. R. Sulík, poslanec NR SR a 10.-11. poslanci NR SR M. Viskupič a P. Pellegrini.Prezidentka SR Z. Čaputová sa umiestnila na 16. mieste a predseda vlády SR E. Heger na 19. mieste.Hlasovalo 1888 respondentov. Nominovaných bolo 7 osobností. O laureátoch tejto ceny na základe rozhodnutia Medzinárodného mierového výboru prof. Jeff D. Sachsovi a Associated Press volitelia nehlasovali., ktorý zvíťazil tak v hlasovaní verejnosti, ako aj v hlasovaní voliteľov. O tejto skutočnosti predstaviteľ združenia a jeho MMV informoval listom zo 7. 12. 2022 H. A. Kissingera.Výsledky tradičných ankiet boli oznámené oficiálne na druhej časti XVI. valného zhromaždenia združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub – Medzinárodný mierový výbor 15. decembra 2022 v Pálffyho paláci na Zámockej ul. 47 v Bratislave. Vyhlásenie laureátov Zlatého biatca a víťazov ankiet sa uskutočnilo za zvukov slávnostných fanfár.Textové a obrazové informácie na :Zdroj . NEF Hospodársky klub, združenie