Výsledky výzvy na obnovu nemocníc zverejnia po Veľkej noci

Bratislava 28. marca (TASR) - Finálny zoznam zariadení, ktoré získajú peniaze z výzvy plánu obnovy na obnovu nemocníc, by mal byť známy po Veľkej noci. V rámci výzvy má ísť do nemocníc vyše 212 miliónov eur. V utorok o tom informoval štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Michal Palkovič.



Pôvodný zoznam úspešných žiadateľov o financie z výzvy na obnovu nemocníc rezort zdravotníctva zverejnil nedávno. Dočasne poverený premiér Eduard Heger však po prebratí rezortu zdravotníctva nechal vyhodnotenie výzvy preveriť. Výsledky preverovania chcel rezort pôvodne vyhlásiť už tento týždeň.



"Boli nám zaslané námietky subjektov, ktoré sme vyhodnocovali a na základe toho sme museli proces predĺžiť, bude bežať následné vyhodnocovanie do konca budúceho týždňa. Predpokladám, že konkrétne subjekty budeme vedieť povedať po sviatkoch," povedal Palkovič. Zdôraznil, že záujmom rezortu je, aby bol proces čo najviac transparentný. "Nebude to nijak oneskorovať projektovú ani realizačnú fázu," doplnil.



Ozrejmil tiež, že v súvislosti s vydaním vyhlášky o prerozdeľovacom mechanizme pre zdravotné poisťovne bolo potrebné doriešiť isté "technikálie". Aktuálne je podľa jeho slov v procese finalizácie. "Čakáme len na zverejnenie vo vestníku," spresnil. Heger pôvodne avizoval, že vyhláška by mohla byť zverejnená už minulý týždeň.



Na vydanie vyhlášky čaká Asociácia nemocníc Slovenska či zástupcovia ambulancií, ktorí rokujú so zdravotnými poisťovňami o zmluvných podmienkach na tento rok.