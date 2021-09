Vyšlo prvé číslo Slovenského časopisu historického

Bratislava 23. septembra (TASR) - Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vydalo prvé číslo Slovenského časopisu historického. Cieľom časopisu je sústreďovať slovenských historikov píšucich o slovenských dejinách "zo slovenského uhla pohľadu". TASR o tom informovala predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá.



Slovenský časopis historický má byť "otvorenou vedeckou tribúnou" pre domácich i zahraničných autorov. "Radi by sme vytvorili priestor aj pre nastupujúcu generáciu slovenských historikov, priestor pre tvorivú, konštruktívnu diskusiu, ktorá dlhodobo absentuje v našej historickej vede," uviedol v úvode prvého čísla historik Anton Hrnko.



Časopis bude vychádzať v slovenčine, no jeho tvorcovia veria, že sa dostane "do širšieho povedomia" nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Iniciátormi časopisu sú prostredníctvom nadácie Pro patria historik a bývalý poslanec Národnej rady SR Anton Hrnko a sociológ Igor Laciak.