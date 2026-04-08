< sekcia Slovensko
Výsluch poslanca NR SR Jána Ferenčáka trval šesť hodín
Ferenčák prichádzal ráno na výsluch v pozícii podozrivého a svedka.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 8. apríla (TASR) - Výsluch poslanca Národnej rady (NR) SR Jána Ferenčáka (nezaradený) na Úrade boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v Banskej Bystrici trval asi šesť hodín. Jeho právny zástupca Peter Kubina po výsluchu zdôraznil, že „ak doteraz neexistovali dôvody na vznesenie obvinenia, tak po dnešnom dni už o tom nemôže byť ani reč“. Ferenčák prichádzal ráno na výsluch v pozícii podozrivého a svedka. Podľa Kubinu ho vypočuli v prípade skutkov kvalifikovaných ako prijímanie úplatku a prijímanie nenáležitej výhody.
„Všetky majú spoločné to, že okolo určitých pravdivých, respektíve nesporných skutočností typu, že došlo k nadobudnutiu nejakej nehnuteľnosti za nejakých podmienok, tak je okolo toho vždy vystavaný fiktívny, nepravdivý príbeh, ktorý sa dnes pri výsluchu podarilo vyvrátiť,“ konštatoval Kubina.
Primátor Kežmarku a poslanec Ferenčák, ktorého vylúčili z koaličného Hlasu-SD, v tom, čo sa okolo neho deje, vidí politickú perzekúciu a zastrašovanie.
„Potvrdila sa jedna vec, že na začiatku bol Úrad inšpekčnej služby (ÚIS), posunul zistenia, ktoré sa následne vyšetrujú. Odpovedal som na všetky otázky, predložil som materiály, dôkazy a pevne verím, že to nebude politické zadanie, ale bude to vyšetrované tak, ako má byť,“ reagoval Ferenčák.
Podľa neho išlo o skutky zaistenia majetkov, pozemkov, ktoré boli voči rodinnej spoločnosti. „Osoby s nie celkom čistým registrom ma chceli vniesť do skutkov, s ktorými nemôžem súhlasiť a na základe toho som vypovedal tak, ako je pravda. Tento výsluch nesúvisel s medializovaným vyplatením pôžičky v garáži a ani s následnou úhradou cez účet,“ doplnil poslanec. Zopakoval, že majetok nadobudol v súlade so zákonom.
„Spustil sa mediálny lynč voči mojej osobe - či už je to z pohľadu majetkov, ktoré mám, alebo teraz, keď sa použili videá voči mne. Celé to má zmysel v tom, aby ma zastrašili, aby som ako ústavný činiteľ nevyjadroval svoj názor, aby som hlasoval tak, ako si to prajú tí, ktorí vedú tento štát, a aby som prípadne bol donútený opustiť poslanecký zbor a bol tam niekto poslušnejší. Mňa tieto udalosti nerozrušili, mám čisté ruky a viem všetko zdôvodniť. Poslaneckého mandátu sa nevzdám, budem prejavovať svoj názor tak ako doteraz a budem hlasovať za zákony, ktoré sú pre ľudí,“ zdôraznil poslanec.
„Ján Ferenčák sa snaží pošpiniť ÚIS, ktorý si len plní svoje zákonné povinnosti. Nerobíme rozdiely medzi získanými informáciami o trestnej činnosti. Ak spadajú do príslušnosti ÚIS, tak sa nimi zaoberáme, ak nespadajú, odstupujeme ich na príslušný útvar Policajného zboru,“ uviedla hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
