< sekcia Slovensko
Výsluch svedka P. Tótha v kauze Kuciak bude pokračovať aj v utorok
Svedok robí podľa právneho zástupcu Mariana K. Mareka Paru „kŕčovito“ všetko pre to, aby usvedčil jeho klienta.
Autor TASR
Pezinok 22. júna (TASR) - Výsluch svedka Petra Tótha v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov bude pokračovať aj na utorkovom (23. 6.) hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. V pondelok absolvoval tento bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) spontánnu výpoveď a odpovedal na otázky prokurátorov.
Okrem iného hovoril o okolnostiach nadobudnutia podozrenia voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. Toto podozrenie napokon podľa jeho slov viedlo k tomu, že kontaktoval orgány činné v trestnom konaní. Za motív kontaktovať políciu označil „výchovu k absolútnej úcte k ľudskému životu“.
Svedok robí podľa právneho zástupcu Mariana K. Mareka Paru „kŕčovito“ všetko pre to, aby usvedčil jeho klienta. „Vypovedá o tom, aké mal dojmy alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho, nazvem to, ako to on hovorí, spravodajského prístupu k veciam,“ povedal. Pripúšťa, že k otázkam na svedka pristúpi až vo fáze, keď bude možné odstraňovať rozpory vo výpovedi.
Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Peter Kysel povedal, že pre súd je vždy lepšie, keď má možnosť bezprostredne vnímať svedka, jeho reakcie a intonáciu. „Vždy je to na obsahovom vyhodnotení výpovede, či už zo strany senátu, ako aj procesných strán,“ doplnil s tým, že hodnotenie dôkazov je pre prokurátora prípustné až v záverečnej reči. Ide však podľa jeho slov o dôležitého svedka aj vzhľadom na to, že vydával orgánom činným v trestnom konaní vecné dôkazy.
Zástupca poškodených Roman Kvasnica podčiarkol, že Tóthova výpoveď je v tomto trestnom konaní mimoriadne podstatná. „Dovolím si konštatovať, že keby nebolo Petra Tótha, táto trestná vec by bola iba veľmi ťažko vyšetrená,“ dodal Kvasnica s tým, že svedok podľa jeho mienky vypovedá konzistentne a vierohodne. Otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak poukázal na to, že prípad nie je postavený len na svedeckej výpovedi Zoltána Andruskóa, ale je tu aj dôležitá výpoveď Tótha.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
Okrem iného hovoril o okolnostiach nadobudnutia podozrenia voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. Toto podozrenie napokon podľa jeho slov viedlo k tomu, že kontaktoval orgány činné v trestnom konaní. Za motív kontaktovať políciu označil „výchovu k absolútnej úcte k ľudskému životu“.
Svedok robí podľa právneho zástupcu Mariana K. Mareka Paru „kŕčovito“ všetko pre to, aby usvedčil jeho klienta. „Vypovedá o tom, aké mal dojmy alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho, nazvem to, ako to on hovorí, spravodajského prístupu k veciam,“ povedal. Pripúšťa, že k otázkam na svedka pristúpi až vo fáze, keď bude možné odstraňovať rozpory vo výpovedi.
Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Peter Kysel povedal, že pre súd je vždy lepšie, keď má možnosť bezprostredne vnímať svedka, jeho reakcie a intonáciu. „Vždy je to na obsahovom vyhodnotení výpovede, či už zo strany senátu, ako aj procesných strán,“ doplnil s tým, že hodnotenie dôkazov je pre prokurátora prípustné až v záverečnej reči. Ide však podľa jeho slov o dôležitého svedka aj vzhľadom na to, že vydával orgánom činným v trestnom konaní vecné dôkazy.
Zástupca poškodených Roman Kvasnica podčiarkol, že Tóthova výpoveď je v tomto trestnom konaní mimoriadne podstatná. „Dovolím si konštatovať, že keby nebolo Petra Tótha, táto trestná vec by bola iba veľmi ťažko vyšetrená,“ dodal Kvasnica s tým, že svedok podľa jeho mienky vypovedá konzistentne a vierohodne. Otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak poukázal na to, že prípad nie je postavený len na svedeckej výpovedi Zoltána Andruskóa, ale je tu aj dôležitá výpoveď Tótha.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.