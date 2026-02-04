< sekcia Slovensko
Vysoká početnosť raticovej zveri spôsobuje miliónové škody na lesoch
Štátny podnik LESY SR eviduje každoročne rastúce náklady na ochranu lesa, ktoré dosahujú státisíce eur ročne.
Banská Bystrica 4. februára (OTS) - Vysoká početnosť raticovej zveri dlhodobo spôsobuje rozsiahle škody na lesných porastoch po celom Slovensku. Štátny podnik LESY SR eviduje každoročne rastúce náklady na ochranu lesa, ktoré dosahujú státisíce eur ročne. Ide o systémový problém, ktorého riešenie presahuje možnosti samotných obhospodarovateľov lesov a vyžaduje odborný aj legislatívny zásah a úzku spoluprácu medzi užívateľmi poľovných revírov a užívateľmi poľovných pozemkov.
Vysoká početnosť raticovej zveri má zásadný vplyv na stav lesných ekosystémov, ich prirodzenú obnovu a dlhodobú stabilitu porastov. LESY SR ako obhospodarovateľ lesných pozemkov evidujú škody spôsobené zverou v súlade so zákonom o lesoch. Povinná evidencia sa vykonáva za obdobie od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka, keďže najväčší rozsah škôd vzniká najmä v období jesene a zimy, teda v čase obmedzenej potravinovej dostupnosti pre voľne žijúcu zver.
Škody sa zaznamenávajú v technických jednotkách, predovšetkým v hektároch poškodenej plochy lesných porastov, a súčasne sa vyčísľujú aj vo finančnom vyjadrení. Výška škody sa stanovuje podľa metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom, ktorá zohľadňuje vek poškodeného porastu, jeho drevinové zloženie a intenzitu poškodenia.
Najreálnejší obraz o rozsahu škôd poskytujú náklady, ktoré musí podnik každoročne vynakladať na ochranu lesných porastov pred poškodzovaním zverou. Ide najmä o oplocovanie mladých porastov, individuálnu ochranu sadeníc, podporu ohryzových a plodonosných drevín, zakladanie políčok pre zver a ďalšie preventívne opatrenia. Pri dodržiavaní normovaných kmeňových stavov raticovej zveri by vznikali prevažne len tzv. únosné škody, ktoré sú prirodzenou súčasťou lesných ekosystémov.
Škody zverou, Národné lesnícke centrum – LOS
Foto: LESY SR
V období vysokých stavov zveri sa však situácia zásadne mení. Len v rámci jednej z organizačných zložiek LESY SR presiahli v roku 2025 náklady na ochranu lesov pred škodami spôsobenými zverou sumu 700 tisíc eur. V celoslovenskom meradle ide o významné finančné prostriedky, ktoré by pri prijateľných stavoch zveri mohli byť využité na obnovu lesov, zvyšovanie ich odolnosti a posilňovanie verejnoprospešných funkcií.
Možnosti štátneho podniku ovplyvňovať túto situáciu sú obmedzené. Aj napriek tomu, že LESY SR zodpovedne vypracúvajú plány chovu a lovu zveri, a plnia úlohy vyplývajúce z poľovníckej legislatívy a zabezpečujú starostlivosť o zver tak, aby boli minimalizované škody spôsobované zverou, nie je možné dlhodobo stabilizovať stavy raticovej zveri na únosnú mieru bez porovnateľného prístupu zo strany všetkých užívateľov poľovných revírov, pretože zver nepozná hranice poľovných revírov.
LESY SR sa preto aktívne zapájajú do odborných riešení, vrátane účasti na projekte PROMOLES, ktorého gestorom je Národné lesnícke centrum. Cieľom projektu je vytvorenie jednotného systému zaznamenávania a hodnotenia škôd spôsobených zverou, ich prepojenie s plánovaním poľovníckeho hospodárenia a určenie miery vplyvu jednotlivých druhov zveri na poškodzovanie lesných porastov. Výskum sa zároveň zameriava na identifikáciu účinných preventívnych opatrení a adaptačných stratégií pre lesné hospodárstvo.
LESY SR dlhodobo upozorňujú, že ochrana lesa, obnova porastov a trvalo udržateľné hospodárenie nie sú možné bez zosúladenia stavov raticovej zveri s únosnosťou lesného prostredia.
„Les nie je len zdrojom dreva, ale aj verejným priestorom, prírodným bohatstvom a základom stability krajiny. Bez funkčného systému regulácie zveri budú škody narastať a dôsledky pocíti celá spoločnosť,“ zdôrazňuje štátny podnik.
LESY SR sú pripravené aktívne spolupracovať na odborných aj legislatívnych riešeniach, ktoré povedú k rovnováhe medzi poľovníctvom, ochranou prírody a trvalo udržateľným obhospodarovaním krajiny.
