Rezort školstva: VŠ, ktoré sa zlúčia, môžu získať finančné príspevky

Bratislava 27. augusta (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo výzvu, vďaka ktorej môžu získať finančné príspevky vysoké školy, ktoré sa rozhodnúť zlúčiť. Na výzvu vyčlenili vyše 120 miliónov eur. Podmienkou je záväzok minimálne dvoch alebo viacerých verejných alebo štátnych vysokých škôl k vzájomnému splynutiu alebo zlúčeniu. Školy majú možnosť zapojiť sa do 25. novembra 2022. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu MŠVVaŠ.



"Vďaka tejto výzve môže škola okrem financií získať synergie, a to tým, že sa spoja vysoké školy, ďalej väčšiu viditeľnosť v rámci Slovenska a aj európskeho priestoru a vďaka koncentrácii vedcov vznikne kritická masa, ktorá vytvorí viac excelentných výstupov," vysvetlil štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.



Rezort si od výzvy sľubuje podporu strategického rozvoja vysokých škôl, zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom ich spájania do väčších celkov, budovanie integrovanej infraštruktúry, ako aj komplexnej modernizácie výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.



Po splnení podmienok bude môcť žiadateľ čerpať sumu z plánu obnovy a odolnosti až do výšky 60 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy a štátne vysoké školy.



V najbližších týždňoch by mala nasledovať ďalšia výzva na podporu projektového manažmentu škôl, ktoré sa chcú spájať, pripomenul riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií na sekcii plánu obnovy Úradu vlády SR Peter Goliaš.



Z dlhodobého hľadiska je cieľom vypísanej výzvy umiestnenie aspoň jednej slovenskej vysokej školy medzi TOP 500 vysokými školami sveta v renomovaných rebríčkoch a umiestnenie ďalších slovenských vysokých škôl pravidelne medzi TOP 1000. "Trh s vysokoškolským vzdelávaním je globalizovaný. Vysoké školy súťažia o granty, o študenta, nielen medzi sebou tu na Slovensku, ale aj v európskom priestore, ktorý je otvorený. Tam sa ťažko súťaží voči vysokým školám a univerzitám, ktoré majú násobne väčší počet študentov. Preto chceme, aby školy mali možnosť väčšej vizibility a väčšieho renomé a rozhodli sme sa podporiť takéto aktivity," uzavrel Paulis.