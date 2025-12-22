< sekcia Slovensko
Vysoké školy môžu získať financie na programy podnikavosti študentov
Umožní im to práve vyhlásená výzva ministerstva školstva.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Vysoké školy (VŠ) sa už môžu uchádzať o financie na inovovanie svojich študijných programov vytvorením predmetov zameraných na podnikavosť študentov. Umožní im to práve vyhlásená výzva ministerstva školstva. Jej cieľom je posilniť spoluprácu akademickej sféry s podnikateľským prostredím, napríklad aj zapojením odborníkov z praxe do výučby. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Výzva z národného projektu Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov je pre verejné VŠ otvorená do 2. februára budúceho roka. Podrobné informácie sú dostupné na webstránke MŠVVaM.
„Každé euro vložené do modernizácie vzdelávania sa nám, našej krajine, vráti násobne. Práve inovácie štúdia podľa požiadaviek trhu práce a svetových trendov sa podieľajú na stabilnom rozvoji ekonomiky a zvyšovaní kvality nášho života,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Rezort podporí z výzvy inovovanie študijných programov verejných VŠ zameraných na zvyšovanie podnikateľského a inovačného potenciálu študentov. Inovované alebo nové predmety podľa ministerstva prinesú študentom relevantné vedomosti a kľúčové zručnosti zo sveta podnikania a inovácií. Absolventov pripravia na realizáciu vlastných podnikateľských nápadov a zvýšia aj ich pripravenosť na potreby súčasného trhu práce.
Priblížil, že VŠ budú môcť vďaka projektu užšie spolupracovať so skúsenými odborníkmi z praxe. Ako lektorov ich môžu zapojiť do vyučovania. „Dajú tak študentom viac šancí získavať skúsenosti priamo od expertov, inovátorov, výskumníkov, startupistov či úspešných podnikateľov. Počíta sa aj so spoluprácou so zahraničnými partnermi, ako je napríklad americká univerzita Georgia Institute of Technology, ktorá aktívne participovala už pri príprave vzdelávacích modulov ako obsahového základu nových, resp. inovovaných predmetov na vysokých školách,“ uviedol rezort. K naplneniu vzdelávacích cieľov projektu podľa neho prispejú aj workshopy, školenia, kariérne dni a ďalšie podujatia pre študentov.
Národný projekt Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov slávnostne odštartovali Konferencia GradeUP a podujatie Noc podnikavosti 13. novembra tohto roka na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Každoročne priblížia význam a výsledky podpory inovačných a podnikateľských schopností študentov vysokých škôl. Celkový finančný objem projektu je takmer deväť miliónov eur, spolufinancovanie zo zdrojov EÚ, z Programu Slovensko, je 6,7 milióna eur.
Výzva z národného projektu Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov je pre verejné VŠ otvorená do 2. februára budúceho roka. Podrobné informácie sú dostupné na webstránke MŠVVaM.
„Každé euro vložené do modernizácie vzdelávania sa nám, našej krajine, vráti násobne. Práve inovácie štúdia podľa požiadaviek trhu práce a svetových trendov sa podieľajú na stabilnom rozvoji ekonomiky a zvyšovaní kvality nášho života,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Rezort podporí z výzvy inovovanie študijných programov verejných VŠ zameraných na zvyšovanie podnikateľského a inovačného potenciálu študentov. Inovované alebo nové predmety podľa ministerstva prinesú študentom relevantné vedomosti a kľúčové zručnosti zo sveta podnikania a inovácií. Absolventov pripravia na realizáciu vlastných podnikateľských nápadov a zvýšia aj ich pripravenosť na potreby súčasného trhu práce.
Priblížil, že VŠ budú môcť vďaka projektu užšie spolupracovať so skúsenými odborníkmi z praxe. Ako lektorov ich môžu zapojiť do vyučovania. „Dajú tak študentom viac šancí získavať skúsenosti priamo od expertov, inovátorov, výskumníkov, startupistov či úspešných podnikateľov. Počíta sa aj so spoluprácou so zahraničnými partnermi, ako je napríklad americká univerzita Georgia Institute of Technology, ktorá aktívne participovala už pri príprave vzdelávacích modulov ako obsahového základu nových, resp. inovovaných predmetov na vysokých školách,“ uviedol rezort. K naplneniu vzdelávacích cieľov projektu podľa neho prispejú aj workshopy, školenia, kariérne dni a ďalšie podujatia pre študentov.
Národný projekt Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov slávnostne odštartovali Konferencia GradeUP a podujatie Noc podnikavosti 13. novembra tohto roka na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Každoročne priblížia význam a výsledky podpory inovačných a podnikateľských schopností študentov vysokých škôl. Celkový finančný objem projektu je takmer deväť miliónov eur, spolufinancovanie zo zdrojov EÚ, z Programu Slovensko, je 6,7 milióna eur.