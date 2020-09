Rektori: Vysoké školy sú na nový akademický rok pripravené

Bratislava 9. septembra (TASR) – Členovia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) deklarujú pripravenosť slovenských vysokých škôl a univerzít na nový akademický rok 2020/2021, ako aj dodržiavanie hygienických a bezpečnostných opatrení v záujme ochrany študentov a zamestnancov. V stredu počas zasadnutia SRK na Akadémii Policajného zboru v Bratislave to uviedlo 26 rektorov vysokých škôl a univerzít. TASR o tom informovala referentka pre komunikáciu s médiami SRK Ľubica Benková.



Napriek zložitým podmienkam sú vysoké školy organizačne pripravené aj na príchod zahraničných študentov. Členovia SRK uviedli, že univerzity sú pripravené uskutočniť výučbu prezenčnou metódou, ktorá v prípade potreby plynulo prejde do online prostredia, alebo, ako už deklarovali na začiatku akademického roka, využijú kombinovanú metódu prezenčnej a dištančnej výučby v závislosti od charakteru štúdia.



Zasadnutia sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) a predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Robert Redhammer. Rektori uvítali informáciu ministra školstva, že na základe výsledkov rokovaní s ministerstvom financií budú prostriedky na kompenzáciu výdavkov univerzít na nákup dezinfekčných prostriedkov a osobných ochranných pracovných pomôcok, v súvislosti so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a zamestnancov, poskytnuté vysokým školám v priebehu nasledujúcich týždňov.



V ďalšom bode programu sa SRK zaoberala návrhom metodiky vyhodnocovania akreditačných štandardov a postupmi jej aplikácie v podmienkach jednotlivých univerzít a vysokých škôl. Redhammer prezentoval zámery agentúry a diskutoval s rektormi o predloženom návrhu. Informoval, že v štádiu prípravy sú ešte ďalšie materiály upravujúce podmienky akreditačného procesu.



„Navrhovaná metodika rešpektuje princípy autonómie akademického prostredia, transparentnosti, integrity, kompetentnosti a rôznorodosti," uviedol prezident SRK Rudolf Kropil v diskusii so zástupcami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Dodal, že zmeny v hodnotení vysokých škôl si vyžadujú aktívny prístup, odvahu, spoluprácu a ochotu zmeniť súčasný stav.