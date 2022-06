Záchranári a ochranári vyzývajú turistov na opatrnosť a ohľaduplnosť

Vysoké Tatry 28. júna (TASR) – Turistov v slovenských horách počas leta výrazne pribúda a zvyšuje sa tak aj počet výjazdov Horskej záchrannej služby (HZS). Prvý polrok 2022 čísla úrazovosti dosiahli už dvojnásobok štatistík celého minulého roka. Horskí záchranári a ochranári v tejto súvislosti vyzývajú turistickú verejnosť na opatrnosť a ohľaduplnosť. Riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko počas tlačovej konferencie na Skalnatom plese uviedol, že jednou zo základných požiadaviek je zdržiavať sa len na vyznačených trasách.



"Nežiaduce je znečisťovanie prostredia v národnom parku, všetok odpad, ktorý turisti vyprodukujú, si treba vziať so sebou," zdôraznil Majko. Množstvo odpadkov však podľa neho v posledných rokoch klesá, takže osveta padá na úrodnú pôdu. Dodal, že nie je vhodné chodiť do národného parku s domácimi miláčikmi, ktoré môžu stresovať tatranské živočíchy. "V novom návštevnom poriadku pripravujeme zóny, kde to možné bude," ubezpečil riaditeľ. Turisti by podľa neho nemali tiež robiť zbytočný hluk, kŕmiť či plašiť zvieratá a zakladať oheň.



"Platí, že čím viac ľudí v národnom parku, tým viac úrazov. Počas pandémie sme zaznamenali pokles, keď sa však na čísla pozrieme z dlhodobého hľadiska, tak je tam stúpajúci trend. Od začiatku roka sme už zaznamenali 1700 úrazov, čo je takmer raz toľko ako vlani za 12 mesiacov poznačených pandémiou. Zároveň sa stalo v slovenských horách aj 25 smrteľných úrazov," skonštatoval riaditeľ HZS Marek Biskupič.



Dôležité je podľa HZS plánovanie, príprava, sledovanie aktuálnych podmienok, počasia a tiež komunikácia. Nebezpečenstvo v horách spôsobujú v lete aj búrky, v záveroch dolín a vysokohorských sedlách sú tiež snehové polia, kde hrozí pošmyknutie. HZS tiež odporúča nezabúdať na poistenie do hôr. "Priemerná cena zásahu HZS sa pohybuje na úrovni 400 eur. V prípade náročnejšieho zásahu, ak je potrebné privolať vrtuľník, treba rátať s omnoho vyššími sumami," konkretizoval riaditeľ HZS.



Náročnú prácu v teréne uľahčuje záchranárom aplikácia HZS a záchranárom sa veľmi osvedčili aj drony, ktoré používajú len na záchranné akcie, respektíve pri pátraní po nezvestných osobách. Biskupič upozornil, že takmer štvrtinu všetkých výjazdov tvoria práve zablúdenia alebo uviaznutia v horskom teréne. "Bez moderných nástrojov, akým je naša aplikácia, by bola pomoc veľmi náročná a hlavne zdĺhavá. Vďaka nej poznáme presnú polohu volajúceho, ktorého vieme nasmerovať alebo mu prísť rýchlo na pomoc," ozrejmil riaditeľ HZS. Od spustenia aplikácie zaznamenali približne 150.000 stiahnutí, viac ako 250 tiesňových hovorov a zadaných bolo cez ňu cez 3500 turistických trás.



Veľkým prínosom aplikácie je podľa HZS aj možnosť komunikovať cez chat. Po novom dokáže prostredníctvom neho zasielať fotografie turistom v núdzi aj operačné stredisko. Zároveň má preventívny charakter, keďže upozorňuje užívateľa na možné nebezpečenstvá v teréne. Po vylepšení je tiež jednoduchšia pre cudzincov, keďže automaticky prekladá chat z cudzieho jazyka do slovenčiny a naopak.