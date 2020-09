Leteckí záchranári pomáhali chlapcovi aj 71-ročnému horolezcovi

Vysoké Tatry 13. septembra (TASR) – Leteckí záchranári v nedeľu pomáhali vo Vysokých Tatrách aj sedemročnému chlapcovi či 71-ročnému horolezcovi. Informuje o tom Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) ATE na svojej webovej stránke.



Chlapca v oblasti Jahňacieho štítu zasiahla padajúca skala do hlavy. „Po evakuácii z miesta bol chlapec preložený na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave s ľahším poranením hlavy bol letecky prevezený na letisko v Poprade,“ uvádza VZZS s tým, že ho odovzdali do starostlivosti privolaným pozemným záchranárom.



Posádka letela na pomoc aj pod Batizovskú próbu. „Sedemdesiatjedenročný horolezec po výpadku zo steny utrpel poranenie chrbtice, hrudníka a hlavy,“ informujú leteckí záchranári, ku ktorým sa na palubu pridal aj jeden člen Horskej záchrannej služby (HZS). Podľa nej išlo o horského vodcu. Záchranári ho z miesta evakuovali pomocou lanovej techniky a po následnom ošetrení ho v stabilizovanom stave letecky transportovali do nemocnice v Poprade.