Na Popradskom plese je 96. tradičný horolezecký týždeň JAMES

Vysoké Tatry 12. augusta (TASR) – Tradičný horolezecký týždeň JAMES je tohto roku v hoteli na Popradskom plese od 10. do 16. augusta. TASR o tom informoval predseda Slovenského horolezeckého spolku JAMES Anton Pacek s tým, že počas hlavného programu sa predstavia alpinisti Ondrej Húserka aj Marek Holeček a divákov čaká aj premiéra filmu Everest – najťažšia cesta od režiséra Pavla Barabáša.



„Na podujatí sa zúčastňujú horolezeckí pamätníci, bývalí vynikajúci športovci i funkcionári, ale aj súčasní najlepší slovenskí alpinisti a nakoniec i mladá generácia,“ uviedol Pacek.



Ako ďalej priblížil, tento rok sa počas hlavného programu podujatia predstavia významní hostia. Vo štvrtok (13. 8.) vystúpi Ondrej Húserka – najlepší súčasný slovenský alpinista s množstvom výstupov v Alpách, Patagónii i vo Vysokých Tatrách. V piatok (14. 8.) Marek Holeček, ktorý je jeden z najúspešnejších súčasných svetových alpinistov. V sobotu (15. 8.) bude na programe Pavol Barabáš a premiéra filmu Everest – najťažšia cesta. Film sa venuje téme slovenskej expedície z roku 1988 na Mount Everest, kde jej účastníci Peter Božík, Dušan Becík, Jaroslav Jaško a Jozef Just preliezli jednu z najväčších himalájskych výziev, takzvanú cestu Hard Way, no pri následnom návrate všetci účastníci zahynuli.



„Celý program 96. Tradičného horolezeckého týždňa JAMES je doplnený ďalšími aktivitami a sprievodnými akciami, z ktorých najvýznamnejšie sú boulderingové preteky v takmer bezprostrednej blízkosti Popradského plesa,“ dodal Pacek.