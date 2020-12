Vysoké Tatry tradične patria k najobľúbenejším dovolenkovým miestam

Lyžiari na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách, archívna snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 6. decembra (TASR) - Vysoké Tatry patria k najnavštevovanejším destináciám počas zimného obdobia. Na území najvyššieho slovenského pohoria sa nachádzajú známe lyžiarske strediská a rôznorodé ubytovacie zariadenia s ponukou wellnessu. Aj napriek zimnej uzávere väčšiny turistických trás sú počas zimnej sezóny otvorené chodníky na vysokohorské chaty s výnimkou Chaty pod Rysmi. V Tatrách si na svoje prídu aj priaznivci bežeckého lyžovania.Lyžovačku či iné zimné aktivity vo Vysokých Tatrách, samozrejme, ovplyvní vývoj pandemickej situácie na Slovensku a s ňou súvisiace prijaté opatrenia a obmedzenia.Vo vysokotatranských lyžiarskych strediskách na Štrbskom plese, v Tatranskej Lomnici a v Starom Smokovci sa celkovo nachádza 24 kilometrov upravovaných zjazdoviek. Pre lyžiarov sú k dispozícii moderné sedačkové a kabínkové lanovky či vleky. Vo všetkých strediskách sa lyžuje na jednotný tatranský skipass.Tatranská Lomnica je známa najdlhšou, až 6,5 kilometrovou carvingovou traťou. Takisto je tu možnosť zalyžovať si z Lomnického sedla v nadmorskej výške 2190 metrov.Štrbské Pleso je najvyššie položeným lyžiarskym strediskom na Slovensku a ponúka takmer desať kilometrov zjazdoviek a moderný snowpark.Starý Smokovec je svojimi nenáročnými traťami ideálnou voľbou pre deti a začiatočníkov. Populárnou atrakciou je sánkovačka po 2,5 kilometrovej osvetlenej trati z Hrebienka do Starého Smokovca.V strediskách Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso sú aj ohradené detské výučbové areály Maxiland.Priamo v Tatranskej Lomnici je možné navštíviť aj Múzeum Tatranského národného parku (TANAP). Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú.Zalyžovať sa dá aj v Dolnom Smokovci, kde sa nachádza lyžiarske stredisko Greguška Ski Pod lesom, ktoré ponúka stredne náročnú zjazdovku s dĺžkou 400 metrov s dvoma lyžiarskymi vlekmi.Obľúbené turistické miesto Hrebienok sa počas zimnej sezóny stáva aj ľadovým kráľovstvom, kde návštevníci môžu vstúpiť do ľadovej baziliky Tatranský dóm. V januári sa na Hrebienku konajú aj majstrovstvá vo vyrezávaní ľadových sôch – TATRY ICE MASTER.Vysoké Tatry ponúkajú aj vyžitie pre priaznivcov bežeckého lyžovania. V Areáli snov na Štrbskom Plese sa nachádza okrem zjazdoviek aj viacero okruhov s rôznou obtiažnosťou v celkovej dĺžke viac ako 25 kilometrov.Bežecké trate sú aj v Tatranskej Lomnici, Starom Smokovci a bežky možno vyskúšať aj v Golfovom areáli Black Stork vo Veľkej Lomnici. Z areálu sa v zime totiž stáva miesto s viacerými bežeckými okruhmi v dĺžke presahujúcej 10 kilometrov. Aj cyklochodník medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou sa počas zimy mení na deväť kilometrovú lyžiarsku bežeckú trať.Vstupnou bránou do Vysokých Tatier je Poprad. Historické centrum mesta sa sústreďuje okolo Námestia sv. Egídia, ktoré ohraničuje radová zástavba prevažne barokových a klasicistických meštianskych domov z 18. a 19. storočia. Dominantou je ranogotický rímskokatolícky kostol sv. Egídia z 13. storočia. V meste je možné navštíviť Podtatranské múzeum či Tatranskú galériu.Súčasťou mesta je aj aquapark AquaCity Poprad, ktorého súčasťou je 13 vonkajších a vnútorných bazénov s termálnou vodou s teplotou 28 až 38 stupňov Celzia. V ponuke je aj krytý plavecký bazén, fitnes centrum a wellness, to všetko však až v prípade priaznivého vývoja pandemickej situácie.Od roku 1945 je mestskou časťou Popradu Spišská Sobota, ktorá dnes predstavuje jeden z najzachovalejších stredovekých urbanistických celkov Slovenska. Od roku 1953 je mestskou pamiatkovou rezerváciou.Aj cez zimu sa vo Vysokých Tatrách dajú absolvovať nenáročné i namáhavejšie túry. Najčastejším východiskovým bodom je Hrebienok, na ktorý sa dá prísť pešo alebo pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca. Medzi menej náročné patrí okružná trasa smerom k Rainerovej chate a Vodopádom Studeného potoka. Okruh uzatvára Bilíková chata nachádzajúca sa len pár metrov od Hrebienka. Od Rainerovej chaty sa dá prísť aj k Obrovskému vodopádu, ktorý sa nachádza neďaleko Zamkovského chaty.Zo Starého Smokovca sa dá absolvovať nenáročná túra ku Skalnatému plesu. Medzi náročnejšie cesty patria túry na Zbojnícku a Téryho chatu, alebo na Sliezsky dom. V zimnom období je možné navštíviť Chatu pri Zelenom plese, ktorá sa ocitla napríklad aj v českom filme Jestřábí věž (1984). Cesta ku chate začína na zastávke autobusu Biela voda, ktorá sa nachádza na ceste medzi Tatranskými Matliarmi a Kežmarskými Žľabmi.