Turisti sa opäť môžu vydať do TANAP-u, sezónna uzávera končí

Tatranská Lomnica 14. júna (TASR) – V Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v utorok končí sezónna uzávera. Po 7,5-mesačnej prestávke tak budú môcť návštevníci využívať všetky značkované turistické trasy, a to vrátane priechodov cez vysokohorské sedlá a chodníkov, ktoré vedú na turisticky sprístupnené štíty.



"Ešte pred začiatkom letnej sezóny sa snažíme prioritne riešiť najmä havarijné stavy. Keďže mnohé úseky turistických chodníkov vo vyšších polohách sú zatiaľ stále pod snehom, prípadné nedostatky sa spravidla ukážu až po jeho roztopení," uviedol Peter Spitzkopf zo Správy TANAP-u, ktorá je správcom turistickej a informačnej siete v najstaršom slovenskom národnom parku a zabezpečuje aj značenie chodníkov v oblasti Spišskej Magury.



Ochranári sa snažia robiť všetko pre to, aby návštevníci nepocítili nejaké výraznejšie obmedzenia, nie všade je však stav turistickej infraštruktúry ideálny. "Pokúšame sa nájsť spoločnú reč s vlastníkmi pozemkov, cez ktoré jednotlivé trasy vedú, pretože zákon o správe majetku štátu nám nedovoľuje investovať na neštátnom území," objasnil Spitzkopf.



Prvým znakom štartu letnej sezóny bol koniec sezónnej uzávery červeno značeného turistického chodníka v úseku od ústia Juráňovej doliny do sedla Umrlá v Západných Tatrách. Tá v tomto úseku platí od 1. novembra do 30. apríla. Teraz sa k nemu pridajú aj ostatné turistické trasy vo vysokohorskom prostredí, na ktoré sa vzťahuje platná vyhláška upravujúca sezónne uzávery. Od polovice júna tak budú mať turisti v TANAP-e k dispozícii viac ako 600 kilometrov značených trás.



Pracovníci Strediska terénnych služieb i jednotlivých ochranných obvodov si po zime všetky turistické trasy postupne prechádzajú a nedostatky odstraňujú. Samozrejmosťou je výmena poškodených mostíkov, prístreškov, altánkov, odpočívadiel i smerovníkov, ktoré sa zlomili pod váhou snehu, alebo ich poškodili lavíny. Okrem toho zvyknú každoročne kompletne obnoviť aj jednu zo štyroch turistických značiek, tentokrát to bude červená.



Ešte pred letom stihol nový správca TANAP-u potešiť vodákov, pre ktorých sprístupnil horný úsek rieky Belá. Meandre najdivokejšej rieky na Slovensku sú však určené výlučne členom turistických alebo športových organizácií so zameraním na vodnú turistiku či vodný slalom na jednomiestnom kajaku alebo kanoe. Presné pravidlá pre vodákov určuje Zoznam vyhradených miest v TANAP-e 2 z mája, ktorý vymedzuje aj čas, kedy majú dovolené byť na vode.