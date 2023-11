Vďaka ochladeniu v Tatrách začínajú zasnežovať aj menšie strediská

Vysoké Tatry 23. novembra (TASR) - Vďaka ochladeniu postupne začínajú zasnežovať aj menšie lyžiarske strediská v tatranskom regióne. Technický riaditeľ Snowpark Lučivná Miroslav Šukola pre TASR potvrdil, že snežné delá spustili v noci na štvrtok. Veria, že do Vianoc sa im podarí pripraviť celé stredisko.



"Najradšej by sme boli, keby bolo mínus desať stupňov aspoň do 15. decembra, aby sme kvalitne pripravili zjazdovky," skonštatoval Šukola s tým, že ceny skipasov dramaticky zvyšovať neplánujú. Zasnežovať začali aj v Levočskej doline, v závislosti od poveternostných podmienok by chceli spustiť do prevádzky všetky zjazdovky do sviatkov. "To je pre nás kľúčové, cieľ je otvoriť čo najskôr, všetko závisí od počasia. Veríme, že túto sezónu nás už nič nebude obmedzovať, minulé roky nám dosť sezónu ovplyvnili obmedzenia v dôsledku pandémie," uviedol Slavomír Ondko, riaditeľ rezortu v Levočskej doline, kde majú tri zjazdovky a menší svah pre začiatočníkov.



V Ski resort Smrečiny v Liptovskej Tepličke chcú sezónu spustiť 20. decembra. "Pomaly pripravujeme techniku, do konca týždňa chceme aspoň skúsiť, či všetko funguje, a na budúci týždeň začneme zasnežovať naplno. Spravili sme nové zasnežovanie, zrekonštruovali bufet, máme nový malý vlek pre detskú škôlku a rozšírili sme služby požičovne lyží a snowboardov," priblížil situáciu prevádzkovateľ strediska Vladimír Žemba ml.



Manažér Strachan Resort Ždiar Štefan Dziak uviedol, že v najbližších dňoch chcú začať zasnežovať stredisko Strednica, tam by chceli prevádzku spustiť ako prví na Slovensku už 1. decembra. "Máme asi päť centimetrov súvislej vrstvy prírodného snehu, ktorý sa udržal a trochu nám pomôže, aby sme to lepšie zasnežili. Ak sa počasie nezhorší, zjazdovky vieme pripraviť za tri dni," ozrejmil Dziak. Pred sezónou investovali do nového zasnežovania v neďalekom stredisku Ski centrum Strachan. Tam by chceli spustiť prevádzku 22. decembra.



Marketingový manažér Bachledka Ski & Sun v Bachledovej doline Michal Rusiňák predpokladá, že začnú zasnežovať v najbližších dňoch. "Sme pripravení, rátame, že delá spustíme ešte pred víkendom. Začať chceme štandardne svahmi Jezersko, Bachledova dolina a poslednú zasnežujeme Frankovu dolinu. Stredisko by sme chceli uviesť do prevádzky od polovice decembra. Na kvalitné zasneženie všetkých zjazdoviek potrebujeme približne desať dní," uviedol Rusiňák. Tento rok otvoria v Bachledovej doline nové tréningové centrum na prípravu profesionálnych lyžiarov. Ďalšou novinkou je "Čarovná krajinka Bachledka" s osvetleným chodníkom a večerným sánkovaním.



Ako prví začali v noci z 12. na 13. novembra zasnežovať svahy vo Vysokých Tatrách. PR manažér Tatry Mountain Resort Marián Galajda priblížil, že na Štrbskom Plese už zasnežili hornú časť Soliska, Interski a Turistickú, v Tatranskej Lomnici celú líniu zo Skalnatého Plesa. "Keď sa oteplilo, hornú časť sme vypli a dosnežovali len spodnú časť, kde sa držali mrazy. Podľa predpovede počasia prichádza zmena, sneženie vo vyšších polohách a od soboty (25. 11.) aj trvalejšie ochladenie, čo chceme využiť na intenzívne zasneženie," doplnil Galajda. Otvorenie sezóny plánujú na Štrbskom Plese 9. a v Tatranskej Lomnici 16. decembra.