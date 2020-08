Zamestnanci reštaurácie Hrebienok majú negatívne výsledky na COVID-19

Vysoké Tatry 7. augusta (TASR) – Všetkých 14 kolegov kuchára v reštaurácii na Hrebienku vo Vysokých Tatrách pozitívne testovaného na nový koronavírus má negatívne výsledky PCR testov. Testovaní zamestnanci ostávajú naďalej v karanténe až do budúceho týždňa, kedy budú testovaní opakovane. TASR o tom informoval PR manažér Tatry mountain resorts Marián Galajda.



Reštauráciu podľa jeho slov uzavreli v stredu popoludní ihneď po tom, ako bol prevádzkovateľ informovaný, že jeden zo zamestnancov bol pozitívne testovaný. Stalo sa tak počas zdravotnej prehliadky pred nástupom na hospitalizáciu.



„Okrem okamžitej karantény pre všetkých zamestnancov sme v celom objekte urobili komplexnú dezinfekciu certifikovanou spoločnosťou. Zároveň absolvovali rýchlotesty aj kolegovia zo zmeny, pričom výsledky rýchlotestov boli negatívne. Dnešné testovanie formou PCR testov potvrdilo negatívne výsledky," informoval riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.



Reštauráciu Hrebienok po komplexnej dezinfekcii a s novým, otestovaným personálom v piatok opäť uviedli do prevádzky.



„Priamo na mieste skontrolovali všetky prijaté opatrenia aj pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z Popradu, s ktorými sme koordinovali náš postup," doplnil Slavkovský.



Podľa Galajdu všetkým zamestnancom horského strediska naďalej pri nástupe do zamestnania kontrolujú teplotu, dodržiavajú sa prísne hygienické opatrenia, vykonáva sa pravidelná nadštandardná dezinfekcia dopravných zariadení aj ostatných prevádzok.



„Preprava návštevníkov v uzavretých lanovkách je možná iba s prekrytím úst a nosa, v prevádzkach sú dostupné dezinfekčné prostriedky pre klientov. Horské stredisko zároveň apeluje aj na návštevníkov na dodržiavanie preventívnych opatrení – či už tých, ktoré platia v jednotlivých prevádzkach, ako aj tých všeobecne odporúčaných," dodal Galajda.