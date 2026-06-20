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VYSOKÉ TEPLOTY môžu potrápiť zdravie: Na čo si dať pozor?
Na väčšine Slovenska sa v sobotu vyskytnú vysoké teploty nad 33 stupňov, miestami nad 35 stupňov Celzia.
Autor TASR
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Bratislava 19. júna (TASR) - Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a rôzne zdravotné komplikácie. Treba preto dodržiavať viaceré odporúčania, dbať by sa malo napríklad na pravidelný pitný režim. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
„Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia - najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími alebo mentálnymi ochoreniami či osoby s nadváhou,“ priblížil úrad.
Vysoké teploty sa podľa neho spájajú napríklad so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou či zvracaním. ÚVZ preto apeluje na ľudí, aby počas horúčav dodržiavali pravidelný pitný režim, a to aj v prípade, že nepociťujú smäd. „Obmedzte fyzickú námahu a nezdržiavajte sa na priamom slnku,“ podotkol.
Na väčšine Slovenska sa v sobotu vyskytnú vysoké teploty nad 33 stupňov, miestami nad 35 stupňov Celzia. SHMÚ preto vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.
„Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia - najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími alebo mentálnymi ochoreniami či osoby s nadváhou,“ priblížil úrad.
Vysoké teploty sa podľa neho spájajú napríklad so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou či zvracaním. ÚVZ preto apeluje na ľudí, aby počas horúčav dodržiavali pravidelný pitný režim, a to aj v prípade, že nepociťujú smäd. „Obmedzte fyzickú námahu a nezdržiavajte sa na priamom slnku,“ podotkol.
Na väčšine Slovenska sa v sobotu vyskytnú vysoké teploty nad 33 stupňov, miestami nad 35 stupňov Celzia. SHMÚ preto vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.