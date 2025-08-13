Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vysoké teploty sa majú vyskytnúť na viacerých miestach Slovenska

Na snímke vpravo muž s dáždnikom, v pozadí ľudia sa osviežujú pri stojane s vodnou hmlou počas horúceho letného dňa v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Vysoké teploty sa v stredu majú vyskytnúť na viacerých miestach Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého aj druhého stupňa. Predbežne platia od 13.00 h. Informoval o tom na svojom webe.

Druhý stupeň výstrahy sa týka okresov Komárno, Levice a Nové Zámky, Zvolen, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Krupina a Detva. Teplota tam môže stúpnuť až na 35 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upozornili meteorológovia.

Pre celý Bratislavský aj Trnavský kraj platí výstraha prvého stupňa. Taktiež pre viaceré okresy Košického a Trenčianskeho a okres Vranov nad Topľou. Vzťahuje sa aj na zvyšné okresy Nitrianskeho kraja a niektoré okresy Banskobystrického kraja.

Výstrahy trvajú do 18.00 h. Platiť by mali aj ďalšie dni.
.

