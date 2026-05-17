< sekcia Slovensko
Vysokoškoláci môžu získať štipendium na štúdium v zahraničí
V akademickom roku 2026/2027 je schválených 104 sietí, 90 sietí je s účasťou slovenských vysokých škôl.
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Slovenskí vysokoškoláci a doktorandi sa môžu do 1. júna uchádzať o štipendiá na semestrálne pobyty počas zimného semestra akademického roka 2026/2027. Žiadosti možno podávať aj na krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce v niektorej z krajín strednej a juhovýchodnej Európy. TASR o tom informoval Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA).
Do Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) sú zapojené okrem Slovenska aj Česko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina a Moldavsko. V akademickom roku 2026/2027 je schválených 104 sietí, 90 sietí je s účasťou slovenských vysokých škôl. Národnou kanceláriou programu CEEPUS na Slovensku je SAIA. Prihlášky na mobility sa podávajú online.
Výška mesačného štipendia je rôzna v jednotlivých krajinách. Slovenskí študenti a doktorandi môžu požiadať o paušálny cestovný príspevok. Jeho výška je stanovená podľa vzdialenosti z miesta trvalého pobytu alebo vysielajúcej inštitúcie do miesta pobytu - pohybuje sa od 50 eur do 350 eur.
Do Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) sú zapojené okrem Slovenska aj Česko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina a Moldavsko. V akademickom roku 2026/2027 je schválených 104 sietí, 90 sietí je s účasťou slovenských vysokých škôl. Národnou kanceláriou programu CEEPUS na Slovensku je SAIA. Prihlášky na mobility sa podávajú online.
Výška mesačného štipendia je rôzna v jednotlivých krajinách. Slovenskí študenti a doktorandi môžu požiadať o paušálny cestovný príspevok. Jeho výška je stanovená podľa vzdialenosti z miesta trvalého pobytu alebo vysielajúcej inštitúcie do miesta pobytu - pohybuje sa od 50 eur do 350 eur.