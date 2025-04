Bratislava 6. apríla (TASR) - Slovenskí vysokoškoláci sa môžu zapojiť do nového prieskumu spokojnosti s názvom Hodnoť.to 2025. Zisťuje názory a pohľady na výučbu a podmienky na vysokej škole (VŠ). Spustilo ho Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM). TASR o tom za CVTI informovala Štefánia Bartošová.



„Cieľom prieskumu je zmapovať, ako študenti vnímajú kvalitu výučby, dostupnosť praxe, podporu zo strany škôl či prípravu na budúce povolanie. Aj tento rok máme ambíciu získať spätnú väzbu od čo možno najviac denných študentov prvého a druhého stupňa verejných VŠ na Slovensku,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Róbert Zsembera. Do minuloročného pilotného prieskumu spokojnosti študentov Hodnoť.to 2024 sa podľa Bartošovej zapojilo 6504 študentov.



Priblížila, že denní študenti prvého a druhého stupňa verejných VŠ dostanú email s odkazom na online dotazník, ktorý obsahuje 64 otázok v 12 tematických oblastiach. Okrem tém týkajúcich sa kvality výučbového procesu, získaných vedomostí a zručností či spokojnosti s metódami výučby a prístupu pedagógov sa tento rok podľa nej dotazník rozšíril o otázky týkajúce sa adaptácie na vysokoškolské prostredie, praxe počas štúdia a prechodu študentov na trh práce. Ako podotkla, dotazník bude dostupný v piatich jazykových verziách, a to slovenčine, maďarčine, ukrajinčine, ruštine a angličtine.



Spokojnosť študentov patrí medzi voliteľné merateľné ukazovatele v rámci výkonnostných zmlúv, ktoré sú súčasťou nového modelu financovania verejných VŠ ako súčasť Plánu obnovy a odolnosti SR. „Tento ukazovateľ si vybralo šesť verejných VŠ na Slovensku. Ak sa verejným VŠ podarí naplniť výkonnostné ciele v rokoch 2024 až 2026, môžu získať finančnú podporu v celkovej výške viac ako 300 miliónov eur,“ doplnila Bartošová.



Prieskum spokojnosti študentov 2025 prebieha od konca marca do začiatku mája tohto roka. Výsledky prieskumu budú podľa Bartošovej anonymne vyhodnotené a zverejnené na jeseň tohto roka na stránkach rezortu školstva.