Vysoký krvný tlak neradno podceňovať

Bratislava 9. decembra (TASR) - Hypertenzia, teda vysoký krvný tlak, patrí k najzávažnejším celospoločenským problémom. Ide o faktor, ktorý sa podpisuje pod kardiovaskulárnu úmrtnosť a chorobnosť. "Celosvetovo má viac ako jeden z troch dospelých vysoký krvný tlak, zdravotný stav, ktorý spôsobuje asi polovicu všetkých úmrtí na mozgové príhody a srdcové choroby, a je zodpovedný za odvrátiteľné predčasne úmrtia," upozornila Slovenská nadácia srdca.



Platí, že čím vyšší je krvný tlak, tým väčšie je i riziko poškodenia srdca a krvných ciev v základných orgánoch, ako je mozog a obličky. Ak nebude hypertenzia pod kontrolou, môže to podľa Slovenskej nadácie srdca viesť k infarktu a zväčšeniu srdca, čo dokáže spôsobiť srdcové zlyhanie. Na krvných cievach môžu vzniknúť výdute (aneuryzmy) a slabé miesta, ktoré sa upchávajú a praskajú. Nekontrolovaný tlak v cievach vie spôsobiť krvácanie do mozgu a mŕtvicu.



"Bolesti hlavy, zvonenie v ušiach, 'muchy' v očiach, pocit nervozity a napätia, i takto sa dokáže prejaviť hypertenzia, keď krvný tlak presiahne normu, t. j. hodnoty nad 140/90 mmHg. Nerozpoznaná alebo zanedbávaná hypertenzia spôsobuje urýchlené a nezvratné starnutie tepien a poškodzuje tiež životne dôležité cieľové orgány," vysvetlila primárka ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave a správkyňa Slovenskej nadácie srdca Ivana Šoóšová.



Vysoký krvný tlak sa častejšie vyskytuje u mužov ako u žien a objavuje sa okolo 40 roku života. Vysokým rizikovým faktorom, ktorý sa môže podpísať pod hypertenziu, je obezita. "Takmer 50 percent hypertonikov má nadváhu a 40 percent je liečených na vysoký cholesterol,“ priblížila Šoóšová. Ďalšími negatívnymi faktormi sú fajčenie, priveľa alkoholu, nedostatok pohybu či neustály stres. Dospelí by mali mať pravidelne kontrolovaný krvný tlak a mali by poznať jeho hodnoty. Ak sú vysoké, ich kroky by mali smerovať priamo k obvodnému lekárovi. K zníženiu tlaku pomôže podľa nadácie zmena životného štýlu, zrieknutie sa fajčenia, zdravá strava či zníženie príjmu soli.