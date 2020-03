Vyššia súdna úradníčka Veronika Š. zostáva definitívne vo väzbe

Bratislava 30. marca (TASR) – Vyššia súdna úradníčka Okresného súdu (OS) Bratislava I Veronika Š. zostáva definitívne vo väzbe. Rozhodol o tom Krajský súd (KS) v Bratislave na neverejnom zasadnutí. KS zamietol sťažnosť Veroniky Š., ako aj ďalšej obvinenej v drogovej kauze Andrey F. voči rozhodnutiu OS Bratislava V, ktorý ich zobral do väzby. TASR o tom informoval hovorca KS Pavol Adamčiak.



"KS v Bratislave na neverejnom zasadnutí senátu dnes rozhodol tak, že sťažnosť obvinenej V. Š. proti uzneseniu OS Bratislava V z 9. marca o vzatí do väzby zamietol ako nedôvodnú. Zároveň KS v Bratislave dnes na neverejnom zasadnutí senátu rozhodol tak, že sťažnosť obvinenej A. F. proti uzneseniu OS Bratislava V z 9. marca o vzatí do väzby zamietol ako nedôvodnú. Zároveň súd neprijal písomnú záruku rodičov obvinenej A. F.," uviedol Adamčiak. Rozhodnutie je právoplatné.



Okrem spomínaných dvoch obvinených OS Bratislava V zobral 9. marca do väzby aj ďalšieho obvineného - Jozefa H., ktorý je podľa mediálnych správ zamestnancom Najvyššieho súdu SR. Nižší súd ich zobral do väzby z dôvodu takzvanej preventívnej, teda dôvodnej obavy, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti. Jozef H. sa vzdal sťažnosti, a teda rozhodnutie nižšieho súdu v jeho prípade bolo právoplatné. Veronika Š. je v súvislosti s obvinením postavená mimo služby.



Na trojicu zo štyroch zadržaných podal prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava V návrh na vzatie do väzby 6. marca za obzvlášť závažný zločinu (OZZ) nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.



Pár dní predtým po protidrogovom zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) s názvom Veža vyšetrovateľ obvinil štyri osoby. Ladislav L., Veronika Š., Jozef H. a Andrea F. sa mali zaoberať predajom kokaínu od roku 2017 až doteraz, a to hlavne v Bratislave. NAKA zasahovala v Bratislave, Nitre a na Záhorí. Pri prehliadkach polícia zaistila väčšie množstvo kokaínu v hodnote tisícok eur a marihuanu.



Po Ladislavovi L., ktorý mal byť hlavným organizátorom drogovej trestnej činnosti, pátra polícia.