Výstava Elity Kysúc predstaví pätnásť menej známych osobností

Radoľa 20. júla (TASR) – Výstava Elity Kysúc predstaví od 27. júla v kaštieli Radoľa pätnásť osobností prevažne z 19. a 20. storočia. Podľa hovorkyne Kysuckého múzea v Čadci Alexandry Janigovej ide o menej známe no životným dielom veľmi významné osobnosti, ktoré pochádzali z Kysúc alebo značnú časť života na Kysuciach pôsobili.



"V troch prípadoch je v jednom celku zastúpený väčší počet rodinných príslušníkov - Bielekovci, Kuricovci, Janotovci. Výstava pozostáva z predmetov a na plátne fotograficky stvárnených portrétov, pričom niektoré z nich sú na výstave publikované prvýkrát," doplnila Janigová.



Autorom výstavy je historik, kurátor a dokumentátor múzejných a knižničných fondov Kysuckého múzea v Čadci Daniel Husárik. "Chceli sme prezentovať menej známe osobnosti, ale aj tie podchytené v rôznych lexikografických dielach. Výstava má priblížiť ich život a dielo prostredníctvom predmetov. Väčšinou ide o zbierkové predmety Kysuckého múzea, ale nájdeme tu aj predmety z pozostalostí, ktoré nám poskytla Kysucká knižnica v Čadci a predmety z Považského múzea v Žiline. Predmety sa viažu priamo k osobnostiam, boli ich majiteľmi, a dostali sa do zbierkových fondov pamäťových inštitúcií, a potom sú to symbolické predmety z doby, v ktorej osobnosť žila a pôsobila alebo sa viažu k jej životnému povolaniu. Takýmto spôsobom sme sa snažili ukázať osobnosť v celej šírke osobných záujmov," uviedol Husárik.



"Inšpiráciu pri koncepte výstavy som bral z vešania obrazov v starých dreveniciach. V nich bol na to vyčlenený kút, kde si doniesli rôzne predmety a obrázky z pútí. Mali istý sklon od steny. Čiže, ak človek aj ležal v posteli alebo sedel pri stole, kde sa podávalo jedlo, obrazy sa vždy na neho akoby dívali. Takýmto spôsobom sme vyriešili aj závesný systém na výstave. Osobnosti vidíme na obrazoch ako mladých ľudí. Chceli sme ich prezentovať netradične, v rozkvete tvorivých síl," podotkol autor výstavy.



Nepublikované fotografie podľa neho pochádzajú väčšinou z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine. "Ale k niekomu sme sa nedopátrali a vychádzali sme len z online prostredia. Je škoda, že sa nebuduje fond týchto osobností v rámci jednej inštitúcie. Kysucké múzeum vlastní tiež pozostalosti významných regionálnych osobností. Je dôležité, aby sa na rozširovaní tohto fondu spolupodieľali aj príbuzní či rodinní príslušníci významných dejateľov. Tento spôsob zaručuje uchovanie predmetov pre budúce generácie," dodal Husárik.



Výstava Elity Kysúc potrvá do 31. januára 2021. Z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.