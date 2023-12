Bratislava 21. decembra (TASR) - Výstava Odhalení prináša príbehy pacientov s rakovinou krvi. Je dočasne umiestnená v budove rezortu zdravotníctva. Informovala o tom ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD), ktorá výstavu v stredu (20. 12.) spoločne so zástupcami pacientov otvorila.



"Každé dielo je symbolom odvahy, nádeje a nezlomnej sily ducha. Táto výstava nie je len o umení, je to posolstvo o dôležitosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti a neustálej podpory, ktorú musíme poskytnúť všetkým ľuďom na Slovensku. Je to pripomienka toho, že za každým portrétom je osud, príbeh a boj, ktorý si zaslúži našu pozornosť a podporu," skonštatovala na sociálnej sieti.



Dolinková s pacientami diskutovala aj o zlepšovaní budúcnosti onkológie na Slovensku. Upozornila tiež na dôležitosť prevencie. "Skorá diagnostika a pravidelné zdravotné kontroly sú kľúčové v boji proti rakovine. Vyzývame občanov, aby využívali dostupné skríningové programy a dbali na zdravý životný štýl," dodala.



Prognóza pacientov s mnohopočetným myelómom, častým typom rakoviny krvi, sa za posledné roky značne zlepšila, poukázala na to Ľubica Harvanová z kliniky hematológie a transfuziológie v Nemocnici svätého Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke. "Hoci toto ochorenie patrí v súčasnosti u väčšiny pacientov medzi nevyliečiteľné ochorenia, verím, že používaním inovatívnych liekov v praxi a príchodom ďalších liekov z klinických štúdií, sa raz priblížime k vyliečiteľnosti tohto ochorenia," dodala.