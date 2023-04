Výstava približuje svet ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou

Prešov 21. apríla (TASR) - Výstava prác autorov, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou, s názvom Cesta môjho zotavenia navštívila prvé mestá na východnom Slovensku - Košice, Michalovce, Vranov nad Topľou a Prešov. Postupne sa plánuje presúvať aj do ďalších slovenských miest. Hlavným zámerom projektu je spájať, inšpirovať, vzájomne sa spoznávať a poukazovať tak na potrebu väčšieho zapájania ľudí s duševnými ťažkosťami do komunít.



"Týmto jedinečným projektom sa snažíme prepájať dva svety - svet ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou so svetom celej spoločnosti. Tešíme sa, že sa nám to podarilo už v prvých slovenských mestách, a v tomto trende plánujeme pokračovať aj ďalej. Tento projekt v sebe spája ľudskosť, vnímavosť i kreativitu, ktoré môžu pomôcť búrať predsudky i neviditeľné bariéry," vysvetlila Laura Kundrátová, psychologička a predsedníčka občianskeho združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS), ktoré výstavu zorganizovalo.



Vystavované diela v Košiciach, Michalovciach aj Prešove mapovali rôzne spôsoby vyrovnávania sa autorov so svojimi ťažkosťami a emóciami. "Každý návštevník si tu našiel niečo, čo upútalo jeho pozornosť. Či už sú to mikrofotografie hmyzu, plastiky, výtvarné práce vytvorené rôznymi výtvarnými technikami či zbierka básní," dopĺňa.



Jedným z cieľov projektu organizácie ODOS je aj posilnenie takzvanej komunitnej starostlivosti o duševné zdravie, ktorú tak odborníci, ako aj ľudia so skúsenosťou považujú za jeden z hlavných pilierov reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. Kľúčovú rolu v rozvoji komunitnej psychiatrickej starostlivosti podľa odborníkov zohrávajú aj jednotlivé mestá či samosprávy.



"Vybudovaním zariadení komunitnej psychiatrickej starostlivosti pre najčastejšie sa vyskytujúce duševné poruchy sa vytvorí moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie, ktorá stavia na silnej medzirezortnej spolupráci predovšetkým s komunitou - mestom, obcou," vysvetlila Dagmar Breznoščáková, psychiatrička a štatutárna zástupkyňa ODOS.



Do tejto iniciatívy sa pridal aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). "PSK je naklonený spolupráci pri tvorbe a realizácii pilotného projektu komunitnej starostlivosti o pacientov s duševnou poruchou. Na Slovensku absentujú služby komunitnej starostlivosti, čo zvyšuje nápor na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavných zdravotníckych zariadeniach," uviedla Tatiana Hrindová z odboru zdravotníctva PSK.



Nedostatok podporných komunitných služieb pre ľudí s duševnými poruchami zistil aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. "Minimalizovať, či dokonca až predchádzať akútnym alebo dlhodobým hospitalizáciám môže práve komunitná starostlivosť o pacientov s duševnou poruchou," dodala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.