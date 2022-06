Výstava v Revúcej priblíži slávu i úpadok kúpeľníctva v regióne Gemer

Revúca 23. júna (TASR) – Vo výstavnej sále Mestského domu kultúry v Revúcej otvárajú vo štvrtok výstavu s názvom Kúpeľníctvo v Gemeri 19. storočia. Návštevníkom priblíži slávu i úpadok kúpeľov a klimatických zariadení v regióne, z ktorých väčšina už dnes neexistuje.



Územie Slovenska bolo najmä v druhej polovici 19. storočia jednou z najrozvinutejších kúpeľných oblastí Uhorska. Vďaka bohatstvu liečivých minerálnych vôd zažil v tom čase rozmach kúpeľníctva aj región Gemer. Kúpeľné zariadenia vznikli v Dobšinej, Hajnáčke, Jelšave, Revúcej či Rožňave. Jediným dodnes fungujúcim liečebným komplexom v rámci regiónu sú však len kúpele v obci Číž.



Ako pre TASR uviedla autorka výstavy a historička Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote Éva Kerényi, návštevníkov s históriou kúpeľníctva na Gemeri oboznámia informačné panely obsahujúce i dobové fotografie. Výstavu slávnostne otvoria vo štvrtok, pre verejnosť bude prístupná do 28. augusta.



Súčasťou predstavenia histórie kúpeľníctva na Gemeri bude v piatok (24. 6.) aj komentovaná urbex prehliadka v sprievode historičky GMM. Záujemcov priamo v teréne oboznámi so zašlou slávou kúpeľov v Revúcej, Levároch, Hodejove a Hajnáčke, a tiež s históriou kúpeľov v Číži.



Obe akcie sú súčasťou projektu Revúca – Mesto kultúry 2022. Samospráva v rámci neho pripravila 150 podujatí, ktoré potrvajú až do 31. mája 2023. Revúca je v poradí štvrtým mestom s národným titulom Mesto kultúry, grantový program vyhlasuje Fond na podporu umenia.