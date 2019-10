Výstavba mosta na diaľnici D4 obmedzí počas víkendu premávku na D2

Bratislava 25. októbra (TASR) - Na diaľnici D2 pri výjazde na Jarovce budú počas víkendu zmeny. Z dôvodu osádzania prefabrikovaných nosníkov budúceho mosta na diaľnici D4 v križovatke Jarovce (križovatka D2 x D4) dôjde k úplnej uzávierke kolektora diaľnice D2, výjazdovej vetvy diaľnice D2 v križovatke Jarovce v smere Bratislava – Jarovce a zjazdovej vetvy Jarovce – Maďarsko," informuje polícia na sociálnej sieti.



Dočasné obmedzenia budú platiť od 22.00 h do pondelka (28. 10.) do 04.00 h. Obchádzka z diaľnice D2 a D1 v smere na Jarovce bude v uzle Pečňa presmerovaná dočasným dopravným značením na komunikácie Bratská, Panónska cesta, štátna cesta I/2. Pre vodičov smerujúcich do Maďarska z obce Jarovce bude doprava presmerovaná na štátne cesty III/1020 a I/2.



"Vodičov žiadame, aby sa dôkladne venovali sledovaniu dočasného dopravného značenia, keďže za križovatkou už nie je možné sa otočiť na diaľnici D4 na slovenskej strane," upozornila polícia.