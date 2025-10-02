< sekcia Slovensko
Výstavba novej lanovky na Medvediu kopu ide podľa plánu
Ide o osemsedačkovú lanovú dráhu na Medvediu kopu.
Autor TASR
Štrbské Pleso 2. októbra (TASR) - Výstavba novej lanovky na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách ide podľa plánu. Stavbári tam nedávno finalizovali natiahnutie prevádzkového lana. Hovorca prevádzkovateľa strediska Marián Galajda pre TASR uviedol, že teraz čakajú stavbárov práce na elektroinštalácii na hornej stanici lanovky.
Ide o osemsedačkovú lanovú dráhu na Medvediu kopu. „Pokračujeme aj v ďalších činnostiach, prebieha napínanie lana, pričom lanovka je už spojená lanom. Následne nás čaká finalizácia v údolnej stanici. Všetky objekty, stĺpy, horná aj dolná stanica, už stoja. Finišujme aj na prevádzkových objektoch, ktoré sú toho súčasťou,“ priblížil Galajda s tým, že následne sa budú na lano vešať jednotlivé kabíny a investora ešte čaká kolaudačný proces.
S realizáciou projektu v hodnote 11 miliónov eur začali v júni, pričom na stavbe pracujú desiatky ľudí. Proces výstavby podľa hovorcu komplikujú najmä poveternostné podmienky. „Štrbské Pleso má svoju samostatnú klímu, takže podmienky sú ešte náročnejšie a nie vždy je jednoduché sa s nimi vysporiadať, ale zatiaľ ideme podľa harmonogramu,“ podotkol.
Lanovku plánujú uviesť do prevádzky v prvej polovici decembra. Ide o dopravné prepojenie jestvujúcich zjazdových tratí bez akejkoľvek potreby budovať nové časti. Nová trať umožní lyžiarom zlyžovať z Medvedej kopy buď k lanovke Furkota alebo po zjazdovkách Solisko a Turistická. Lanovka bude mať prevýšenie 189 metrov, dopravnú rýchlosť päť metrov za sekundu a prepravnú kapacitu 2400 ľudí za hodinu. Lanová dráha nahradí historický vlek Poma z roku 1976, ktorý zdemontovali.
Ide o osemsedačkovú lanovú dráhu na Medvediu kopu. „Pokračujeme aj v ďalších činnostiach, prebieha napínanie lana, pričom lanovka je už spojená lanom. Následne nás čaká finalizácia v údolnej stanici. Všetky objekty, stĺpy, horná aj dolná stanica, už stoja. Finišujme aj na prevádzkových objektoch, ktoré sú toho súčasťou,“ priblížil Galajda s tým, že následne sa budú na lano vešať jednotlivé kabíny a investora ešte čaká kolaudačný proces.
S realizáciou projektu v hodnote 11 miliónov eur začali v júni, pričom na stavbe pracujú desiatky ľudí. Proces výstavby podľa hovorcu komplikujú najmä poveternostné podmienky. „Štrbské Pleso má svoju samostatnú klímu, takže podmienky sú ešte náročnejšie a nie vždy je jednoduché sa s nimi vysporiadať, ale zatiaľ ideme podľa harmonogramu,“ podotkol.
Lanovku plánujú uviesť do prevádzky v prvej polovici decembra. Ide o dopravné prepojenie jestvujúcich zjazdových tratí bez akejkoľvek potreby budovať nové časti. Nová trať umožní lyžiarom zlyžovať z Medvedej kopy buď k lanovke Furkota alebo po zjazdovkách Solisko a Turistická. Lanovka bude mať prevýšenie 189 metrov, dopravnú rýchlosť päť metrov za sekundu a prepravnú kapacitu 2400 ľudí za hodinu. Lanová dráha nahradí historický vlek Poma z roku 1976, ktorý zdemontovali.