Výstavba NÚDCH na Rázsochách by podľa ministerstva nemal byť problém

Bratislava 7. júna (TASR) - Výstavba Národného ústavu detských chorôb na bratislavských Rázsochách by nemala byť problémom. Pre TASR to deklarovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR po štvrtkovom (6. 6.) rokovaní so starostom bratislavskej mestskej časti Lamač Igorom Polakovičom, ktorý poukázal na nejasnosti súvisiace s majetkovými nárokmi po zmene projektu. Obe strany avizovali ďalšie stretnutia.



"Obe zainteresované strany aktívne potvrdili dôležitosť pokračovať vo využití priestoru na Rázsochách na výstavbu zdravotníckeho zariadenia tak, ako to bolo aj v minulosti pri pôvodnom vyvlastňovaní pozemkov deklarované. Obe strany budú naďalej intenzívne rokovať, aby sa odstránili prípadné otázky vznikajúce v týchto dňoch a možno sa ani nepotvrdí, že sú také závažné ako to v tejto chvíli vyzerá," uviedli pre TASR z komunikačného oddelenia rezortu.



Rezort predpokladá, že vybudovanie NÚDCH na Rázsochách nebude problém. "Pevne veríme, že obe strany si uvedomujú dôležitosť a potrebu vzniku Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave, ako aj Národného ústavu detských chorôb," dodal.



Polakovič požiadal ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, aby na rezorte pripravili stanovisko k majetkovým nárokom pri zmene projektu. "To nateraz považujeme za jednu z kľúčových otázok celej zmeny, ktorú minulý týždeň schválila vláda. Zásadná otázka je, či je nemocnica ako nemocnica, hlavne v situácii, ak je v dokumentoch o vykúpení alebo vyvlastnení pozemkov explicitne uvedená Univerzitná nemocnica Bratislava," poznamenal na sociálnej sieti.



Avizoval, že k projektu budú zbierať podnety obyvateľov Lamača. Ocenil zároveň odhodlanie ministerstva razantnejšie riešiť problematiku zdravotníckych zariadení v Bratislave. "Na druhej strane vyše 30-ročný projekt výstavby Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách, ktorý nakoniec ani nebude, nevystavuje našej krajine príliš lichotivé vysvedčenie," dodal.



Vláda minulý týždeň odobrila výstavbu novej národnej nemocnice v bratislavskom Ružinove. Dokončená by mala byť najneskôr do konca roka 2032. V lokalite Rázsochy, kde mala nemocnica pôvodne stáť, chce štát najneskôr do roku 2031 postaviť Národný ústav detských chorôb. Polakovič vtedy upozornil, že pre zmenu lokality hrozí, že pôvodní majitelia pozemkov pod nemocnicou budú požadovať ich vrátenie. Upozornil na to, že pozemky boli vyvlastnené na účely daného projektu.