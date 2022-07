VIDEO: Lengvarský: Výstavba Rázsoch má stáť 281 miliónov eur

Bratislava 1. júla (TASR) - Výstavba hrubej stavby bratislavskej univerzitnej nemocnice na Rázsochách má stáť 281 miliónov eur, má mať 653 lôžok. Postavenie martinskej univerzitnej nemocnice so 660 lôžkami si vyžiada 330 miliónov eur. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) po tom, ako vláda schválila ich financovanie z plánu obnovy.



Kompletná nemocnica v Martine a hrubá stavba nemocnice na Rázsochách sa majú dokončiť do druhého kvartálu roku 2026. Nemocnica na Rázsochách už má podľa Lengvarského vysúťaženého projektanta. "Proces sa ukončil koncom minulého mesiaca, v najbližšej dobe bude vystavená zmluva," priblížil.



Minister ozrejmil, že ďalšie výzvy na čerpanie zdrojov z plánu obnovy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc ohlási vláda v septembri. "Vláda schváli metodiku, podľa ktorej sa budú vyberať ďalší adepti," dodal Lengvarský.







Premiér Eduard Heger (OĽANO) skonštatoval, že v rámci jesennej výzvy sa bude pokračovať smerom na východ. "Na jeseň oznámime ďalšie rozhodnutie o nemocniciach na východnom Slovensku, ktoré budú čerpať peniaze z plánu obnovy," uviedol Heger.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii. Kľúčovou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR je už schválená reforma siete nemocníc. Reformy sa dotknú aj ambulantného sektora, akútnej starostlivosti, následnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj starostlivosti o duševné zdravie.