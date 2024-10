Výstavba Rooseveltovej nemocnice ide podľa plánu, tvrdí Šaško

Banská Bystrica 28. októbra (TASR) - Výstavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, financovaná aj zo zdrojov plánu obnovy, ide podľa plánu. Konštatoval to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Spolu s podpredsedom vlády Petrom Kmecom (Hlas-SD) sa v pondelok prišli osobne presvedčiť, ako napredujú stavebné práce na novej nemocnici 21. storočia.



"Rooseveltova nemocnica prechádza významnou zmenou, a to nielen z pohľadu samotného mesta, kraja, ale z pohľadu budúcnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Spoločne stojíme pred veľkou výzvou významných investičných projektov a tou je v tomto prípade riadne dokončenie začatých rekonštrukčných prác tak, aby tu bola nová moderná nemocnica. Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková a jej tím má moju plnú dôveru v tom, že stanovené termíny budú dodržané a z toho, čo som videl, som presvedčený, že tomu tak aj skutočne bude," zdôraznil Šaško.



Hrubá stavba novej nemocnice má byť hotová do konca júna 2026. Kompletné ukončenie výstavby a plná prevádzka v nových objektoch sú plánované do konca roku 2029. Počíta sa s celkovou kapacitou 830 lôžok, pričom 770 bude v nových budovách nemocnice a zvyšné patria psychiatrickej klinike, ktorá bude naďalej sídliť v starom nemocničnom areáli.



Lapuníková ubezpečila, že s celým tímom a zhotoviteľom stavby robia všetko pre to, aby sa podarilo práce zrealizovať v stanovených míľnikoch a harmonograme.



Ako minister zdôraznil, jeho prioritou je dokončenie významných investičných projektov, a nielen v Banskej Bystrici, ale aj v Martine či v Prešove, v riadnych termínoch. Plánuje to monitorovať na týždennej báze.