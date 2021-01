Výstavbu bloku pre rodinu pacientov NÚDCH spomalila pandémia

Bratislava 31. januára (TASR) – Investičný zámer výstavby monobloku, ktorý by slúžil na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tzv. rodinnom prostredí v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH), je stále aktuálny. Jeho výstavbu však spomalila pandémia nového koronavírusu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa národného ústavu Dana Kamenická.



"V súčasnej situácii, keď bojujeme s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, sa naše snahy sústredia predovšetkým na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorú sa nám darí poskytovať v plnom rozsahu a zvládnuť pandémiu," povedala. Na otázku, z akých finančných zdrojov sa budú výstavba či prerábky v NÚDCH hradiť a koľko finančných prostriedkov budú vyžadovať, Kamenická odpovedala, že jasnejšie v týchto otázkach budú mať po skončení pandémie a s ňou súvisiacim ekonomickým dosahom.



V minulom roku sa národnému ústavu podarilo vybudovať zákrokovňu na operačné účely na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, tiež zákrokovú sálu na Klinike pediatrickej urológie. Zmodernizovali sa aj ambulancie a čakáreň rádiologického oddelenia. Priebežne sa realizovali výmeny podláh, okien, protipožiarnych dverí, opravy striech alebo sa modernizoval kondenzačný výmenník.



Vlani NÚDCH napríklad spustil do prevádzky urgentný príjem druhého typu - prvé pracovisko svojho druhu na Slovensku určené pre detského pacienta a zabezpečil tiež viaceré unikátne prístroje. "Napríklad analyzátor na rýchle stanovenie prítomnosti infekčného vyvolávateľa ochorení COVID-19, chrípky typu A alebo B. Vyšetrenie sa robí výterom z nazofaryngu a dobre ho tolerujú aj najmenšie deti. V priebehu 20 minút lekári poznajú výsledok a vedia, či má dieťa ochorenie COVID-19 alebo chrípku," priblížila.



Jedinečný je podľa hovorkyne aj prístroj na testovanie drog - automatizovaný stolový analyzátor na skríningové stanovenie prítomnosti omamných látok v moči, slinách a krvi. Vysvetlila, že prístroj má jednoduchú obsluhu a tester dokáže z jednej malej vzorky zistiť až 21 druhov najčastejšie používaných omamných látok. Výsledky testovania sú k dispozícii do 20 minút.



Ako Kamenická doplnila, v tomto roku by chcel ústav zabezpečiť pre pacientov nový MR prístroj.