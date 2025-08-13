< sekcia Slovensko
Z tieňa do svetla je názov výstavy v bratislavskej Galérii Umelka
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Z tieňa do svetla je názov aktuálnej výstavy Blažeja Mikusa v bratislavskej Galérii Umelka. Slovenská výtvarná únia pozýva priaznivcov umenia vo štvrtok (14. 8.) o 17.00 h na jej komentovanú prehliadku s autorom.
„V novších dielach z rokov 2024 až 2025 nachádzame vzostupné kompozície so symbolikou schodov a rebríkov, ktoré evokujú duchovný rast a cestu k svetlu, pričom nechávajú priestor pre slobodnú interpretáciu diváka,“ dodáva galéria k výstave Blažeja Mikusa, ktorá potrvá do 24. augusta.
Akademický maliar Blažej Mikus sa narodil 25. júla 1955 v Bratislave. Jeho diela vždy vynikali prirodzenou umeleckou spontaneitou, ktorá zaznamenávala premeny skutočnosti a prírody. Zachytával ich jeho typickým expresívnym maliarskym rukopisom. Neobyčajný cit pre svetlo a farbu uňho podporil a rozvíjal jeho profesor Ján Želibský už počas štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v oddelení krajinárstva a figuratívnej maľby, kde študoval v rokoch 1974 až 1980. Bol tvorcom v oblasti komornej maľby, kresby a užitej grafiky, objektu, asambláže, ale aj monumentálnych realizácií. Vyše tridsať rokov pôsobil aj ako pedagóg výtvarného odboru na základných umeleckých školách v Bratislave. Žije a tvorí v Bratislave a na Záhorí.
