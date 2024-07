Výstraha pred búrkami platí pre celé územie Slovenska až do nedele

Bratislava 13. júla (TASR) - Búrky sa môžu počas soboty vyskytnúť na celom území Slovenska. Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa. Na väčšine územia sú vydané výstrahy už od 11.00 h, v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji platia od 17.00 h. Búrky môžu potrápiť Slovensko celú noc až do nedele (14. 7.) rána. Vo viacerých lokalitách hlásia výstrahu pred búrkami aj počas nedele.



Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.



Naďalej platia aj výstrahy pred vysokými teplotami. V okresoch Trebišov, Michalovce a Sobrance môže byť počas soboty 38 stupňov Celzia. Platí tu do 19.00 h výstraha tretieho stupňa.



Na zvyšku východného Slovenska a v prevažne južných okresoch vydali meteorológovia výstrahu druhého stupňa, teplota môže dosiahnuť 35 až 36 stupňov. Na juhozápade a v niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja je vydaná výstraha prvého stupňa, môže tu byť 33 až 34 stupňov.