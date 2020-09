HROZIA SILNÉ DAŽDE: Výstraha platí pre celé Slovensko

Bratislava 1. septembra (TASR) – Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí v utorok pre všetky okresy Slovenska. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), pričom v niektorých okresoch východného Slovenska je predpoklad vzostupu vodných hladín. Platí tu teda výstraha pred povodňou z trvalého dažďa.



Miestami môže podľa meteorológov úhrn zrážok dosiahnuť od 30 do 60 milimetrov. "Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," spresnil SHMÚ, pričom výstrahu vydal do polnoci.



Výstraha prvého stupňa pre povodeň z trvalého dažďa platí do 20.00 h pre okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Levoča, Sabinov, Spišská Nová Ves, Prešov, Gelnica a v okolí Košíc sa výstraha týka riek Bodva a Hornád.