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VÝSTRAHA PRED POVODŇAMI: SHMÚ upozorňuje na búrky a intenzívne zrážky
Pre takmer celé stredné, časť severného i východného Slovenska platia až do 20.00 h výstrahy pred búrkami.
Autor TASR
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Bratislava 2. augusta (TASR) - Vzhľadom na zvýšenú výstrahu pred búrkami spojenými s intenzívnymi zrážkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) aj hydrologickú výstrahu pred prívalovou povodňou.
V nedeľu popoludní platí na severe v okresoch Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Poprad, kde je výstraha zvýšená na druhý stupeň. „Vzhľadom na prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch, takisto je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ uvádza SHMÚ. Stav bude priebežne aktualizovať.
Pre takmer celé stredné, časť severného i východného Slovenska platia až do 20.00 h výstrahy pred búrkami. V okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Rožňava a Gelnica je výstraha zvýšená na druhý stupeň. Búrky tam môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 30 - 50 mm/30 min, nárazy vetra s rýchlosťou 70 - 110 km/h a krúpy.
V nedeľu popoludní platí na severe v okresoch Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Poprad, kde je výstraha zvýšená na druhý stupeň. „Vzhľadom na prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch, takisto je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ uvádza SHMÚ. Stav bude priebežne aktualizovať.
Pre takmer celé stredné, časť severného i východného Slovenska platia až do 20.00 h výstrahy pred búrkami. V okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Rožňava a Gelnica je výstraha zvýšená na druhý stupeň. Búrky tam môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 30 - 50 mm/30 min, nárazy vetra s rýchlosťou 70 - 110 km/h a krúpy.