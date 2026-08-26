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Výstraha pred teplotami: Majú stúpnuť v južných okresoch

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov, upozornili meteorológovia.

Autor TASR
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Bratislava 26. augusta (TASR) - Vo štvrtok (27. 8.) môže teplota v južných okresoch Slovenska vystúpiť až na 33 stupňov Celzia. Informoval o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý preto vydal výstrahu prvého stupňa.

Výstraha pred vysokými teplotami trvá od 13.00 h do 18.00 v okresoch Senec, Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno a Nové Zámky. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upozornili meteorológovia.
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