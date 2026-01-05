< sekcia Slovensko
VÝSTRAHA: Východ SR čaká sneženie, snehové jazyky a silný vietor
Výstrahy pred snežením platia od utorka 18.00 h do stredy (7. 1.) 6.00 h, pred snehovými závejmi do polnoci zo stredy na štvrtok (8. 1.).
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Na väčšine východného Slovenska treba od utorka (6. 1.) počítať so snežením, tvoriť sa môžu aj snehové jazyky a záveje. Niektoré okresy môže potrápiť aj silnejší vietor. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výdatnejšie snežiť môže vo väčšine Košického kraja a vo viacerých okresoch Prešovského kraja. Ojedinele tam môže napadnúť desať až 15 centimetrov nového snehu. Výška snehu, ako aj možná tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje podľa meteorológov potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu i pohyb ľudí.
Výstrahy pred snežením platia od utorka 18.00 h do stredy (7. 1.) 6.00 h, pred snehovými závejmi do polnoci zo stredy na štvrtok (8. 1.).
So silnejším vetrom treba počítať v takmer celom Košickom kraji a okresoch Prešov a Vranov nad Topľou. Miestami sa tam očakáva vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 40 až 45 km/h. Výstrahy predbežne platia od utorka 18.00 h do polnoci zo stredy na štvrtok.
