Vystrčil a Pellegrini sa zhodli na potrebe spolupráce v energetike

Praha 30. novembra (TASR) - Česká republika a Slovensko by mohli spolupracovať v oblasti energetiky v rámci projektu zdieľania rezervných kapacít. Mohlo by to priniesť stabilnejšie a nižšie ceny energií, zhodli sa predseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil a predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini. Na pôde parlamentov by sa mohla od budúceho roka začať diskusia o špeciálnej legislatíve v tejto oblasti. Témou ich stretnutia bola aj forma podpory Ukrajiny a vnútroštátna situácia v oboch krajinách.



Pellegrini ocenil, že Vystrčil intenzívne hovorí o spolupráci v oblasti energetiky. "Prichádza aj s konceptom snahy ušetriť zdroje v rámci distribúcie a hovorí o projekte možnej budúcej forme zdieľania si rezervných kapacít, ktoré sú značné drahé na vyrovnávanie jednotlivých sietí na Slovensku a v Čechách," skonštatoval na spoločnej tlačovej konferencii šéf NR SR. Tým by sa mohli znížiť poplatky a docieliť nižšie a stabilnejšie ceny energií.



Pellegrini hovoril s Vystrčilom aj o potrebe predĺženia výnimky pre ropné produkty, ktoré ešte Slovnaft vyrába sčasti z ruskej ropy. "V prípade že by táto výnimka nebola udelená, mohlo by dôjsť k destabilizácii dodávok ropných produktov a pohonných hmôt nielen v Čechách, ale aj v celom regióne," priblížil Pellegrini s tým, že Slovnaft už investoval do zmeny technológie na spracovanie iného typu ropy, ale na celkový prechod potrebuje ešte čas. "Preto je pre nás predĺženie výnimky kľúčové," povedal.







Obaja politici hovorili aj o ďalšej podpore Ukrajiny. Pellegrini potvrdil, že SR už vyčerpala možnosti darovania zbraňových systémov Ukrajine. Vystrčil podľa svojich slov prijal "s potešením správu", že Slovensko je pripravené podporovať Ukrajinu všetkými ostatnými spôsobmi. V ČR podľa neho platí dlhodobá koncepcia podpory Ukrajiny. Pre Česko je podľa neho zásadná obrana Ukrajiny v zmysle zachovania územnej celistvosti a nezávislosti, pretože ide aj o otázku českej bezpečnosti.



Šéf českého Senátu ocenil, že Pellegrini prišiel na prvú zahraničnú návštevu práve do Prahy. Potvrdil, že vo väčšine tém majú obe republiky rovnaké záujmy. "Sme pripravení navzájom ako parlamenty spolupracovať," dodal. Témou stretnutia bola aj Vyšehradská štvorka a jej fungovanie. Pellegrini zdôraznil, že na parlamentnej úrovni majú naše krajiny spolupracovať v mnohých oblastiach a nemôže ísť len o spoluprácu vlád a exekutívnych orgánov. Predseda NR SR pozval vedenie Senátu na stretnutie vedení parlamentov do Bratislavy na jar budúceho roka.















(osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová)