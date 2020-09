Výtvarník Piačka: Paralympijská známka je dvojnásobnou zvláštnosťou

Bratislava 15. septembra (TASR) – Športová strelkyňa a paralympijská víťazka Veronika Vadovičová sa stala predobrazom hlavnej figúry vyobrazenej na novej slovenskej paralympijskej známke. Autorom známky je akademický maliar, grafik a ilustrátor Igor Piačka. Ako uviedol pre TASR, na takzvanej obálke prvého dňa (first day cover) je Michaela Balcová, reprezentantka v športe nazvanom Bocchia a na pečiatke výtvarník zobrazil lukostrelca Mareka Pavlíka. Do kolekcie patrí aj pamätný nálepný list s motívom abstraktného športovca, sakury a hory Fudži.



"Pri tvorbe takejto známky sa musí autor držať niekoľkých základných podmienok, predovšetkým je dôležité, aby sa na známke objavil športovec alebo športovkyňa v odvetví, kde sa predpokladajú šance na úspech. Taktiež by sa nemali opakovať športy alebo športovci, ktorí figurovali na známkach v minulých rokoch," povedal pre TASR výtvarník Igor Piačka.



Ako dodal, o podobe známky pre XVI. Paralympijské hry, ktoré sa budú konať na budúci rok v Tokiu, sa rozhodovali na spoločnom stretnutí s predsedom Slovenského paralympijského výboru Jánom Riapošom a s vedúcim odboru Poštovej filatelistickej služby (POFIS) Slovenskej pošty Martinom Vančom.



Igor Piačka je autorom väčšiny doterajších slovenských známok s paralympijskou tematikou vrátane prvej, ktorá vyšla v roku 2005 a bola venovaná dnes už nežijúcemu cyklistovi Radovanovi Kaufmanovi. Tohtoročnú známku, ktorá bola slávnostne inaugurovaná koncom augusta, však v mnohých ohľadoch považuje za výnimočnú.



"Známka má dve zvláštnosti. Je raritná svojim atypickým tvarom, keďže nepredstavuje klasický štvoruholník s perforáciou na obvode. Nová známka má tvar sakurového kvetu s piatimi lupeňmi. Mimoriadnou okolnosťou je tiež fakt, že známka pôvodne vznikla k paralympiáde 2020, ktorá sa však neuskutočnila pre pandémiu koronavírusu, teda sa jej konanie presunulo na rok 2021," vysvetlil Piačka.



Špecifikom známky je tiež podľa umelca fakt, že hoci ide o rozmerovo malé umelecké dielo, vidí a posudzuje ho veľký počet ľudí, a to aj napriek tomu, že čoraz viac prevláda elektronická forma komunikácie a maily postupne nahrádzajú klasické listy či pohľadnice. "Ak chápeme aj známku ako výtvarné dielo, potom je dôležité, aby bolo toto dielo komunikatívne a zrozumiteľné v malom formáte. Aj renomovaným a vynikajúcim tvorcom sa môže stať, že obraz pôsobí dobre, kým je veľký, no po zmenšení na známkový formát v ňom chýba dominantný motív a estetická stránka známky tým utrpí," doplnil Piačka.



Ako povedal, známkovej tvorbe sa venuje síce okrajovo, ale pravidelne, už asi tridsať rokov, a vytvorí jednu známku ročne. K športovej tematike ho predurčuje fakt, že je figuralista, teda na výtvarných dielach zobrazuje človeka, ľudskú figúra v pohybe. Navyše sa sám amatérsky venuje športu, predovšetkým tenisu a stolnému tenisu.



Igor Piačka študoval v rokoch 1983-1988 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Albína Brunovského, neskôr tu pôsobil ako odborný asistent, od roku 2003 je umelcom v slobodnom povolaní. Má za sebou vyše 100 samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí a tiež účasť na ďalších približne 200 kolektívnych výstavách po celom svete. Venuje sa aj ilustračnej tvorbe. Ešte tento rok by mali vyjsť dve knihy prvého kompletného vydania Slovenských rozprávok a povestí Boženy Němcovej s jeho ilustráciami.



Ako výtvarník mal Igor Piačka možnosť stráviť istý čas v Japonsku, preto považuje japonské motívy na paralympijskej známke za blízke.



Olympijské hry v Tokiu sa majú konať od 23. júla do 8. augusta 2021, paralympiáda bude nasledovať od 24. augusta do 5. septembra 2021.