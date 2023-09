Vytvorením štátnej leteckej záchranky sa má zaoberať ďalšia vláda

Bratislava 9. septembra (TASR) - Rozhodnutím o vytvorení štátnej vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby by sa mala zaoberať ďalšia vláda. Vyplýva to z vyjadrení rezortov vnútra a zdravotníctva pre TASR. Vláde mali pôvodne štúdiu uskutočniteľnosti k štátnej leteckej záchranke predložiť minulý rok v septembri.



"Pracovná verzia štúdie uskutočniteľnosti štátnej vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je rozpracovaná. Strategické rozhodnutie o prípadnej štátnej letke je na ďalšom vedení Ministerstva zdravotníctva SR," povedali pre TASR z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva.



Aj Ministerstvo vnútra (MV) SR predpokladá, že sa vecou bude zaoberať až vláda zostavená po septembrových parlamentných voľbách. "Projekt vzhľadom na plnenie naliehavejších úloh a organizačno-technické zabezpečovanie volieb do Národnej rady (NR) SR nepatrí medzi priority súčasného povereného vedenia ministerstva vnútra," dodali z tlačového odboru rezortu.



Bývalí ministri vnútra a zdravotníctva Roman Mikulec a Vladimír Lengvarský podpísali v máji minulého roka memorandum o spolupráci, v ktorom prejavili spoločnú vôľu vytvoriť do konca roka 2026 jednotný letecký útvar na plnenie úloh integrovaného záchranného systému, ktorého gestorom bude MV SR. Útvar má plniť úlohy a potreby leteckých činností Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a prevádzkovať vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu na celom Slovensku.