Vytvorili sme priateľstvo, zhodnotil M. Lajčák vzťahy s Japonskom

Bratislava 14. januára (TASR) – Nie je náhoda, že práve Japonsko patrilo k prvým štátom, ktoré v roku 1993 uznali samostatnú Slovenskú republiku a podporovali náročné procesy našej transformácie. Uviedol to v utorok v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR minister zahraničných a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) pri príležitosti 100. výročia vzťahov medzi Japonskom a Slovenskom.



"V roku 1918, keď Japonsko navštívil Milan Rastislav Štefánik a symbolicky tak položil základy našich budúcich diplomatických vzťahov, sa našim krajinám podarilo vytvoriť nielen pragmatické a politicko-hospodárske partnerstvo, ale dovolím si tvrdiť, že úprimné priateľstvo," dodal minister.



Dobré vzťahy majú obe krajiny aj v kultúre. "Môžem konštatovať, že v posledných rokoch sa slovensko-japonské kultúrne vzťahy naozaj zintenzívnili. Sme svedkami výmeny našich kultúrnych telies v Japonsku, čím môžeme priniesť do iných končín sveta našu kultúru - tradičnú pôvodnú, ale aj tú súčasnú. Na druhej strane sa môžeme oboznamovať aj s tradičnou kultúrou Japonska," skonštatovala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD). Veľvyslancovi Japonska v SR Junovi Šimmimu zároveň odovzdala pamätnú striebornú plaketu Ministerstva kultúry SR za osobný prínos k rozvoju bilaterálnych vzťahov.



Vzhľadom na to, že bilaterálne vzťahy sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni a stále sa prehlbujú, Veľvyslanectvo Japonska v SR sa rozhodlo pripomenúť si tento míľnik viacerými kultúrnymi podujatiami a výmennými programami organizovanými počas celého roka 2020.



V priestoroch dvorany tak budú pre záujemcov vystavené napríklad diela japonských výtvarníkov Shinjiho Takine, Shiho Dono, Satoko Fukui a Nanako Ishida, ktorí študovali a pôsobia v SR, a slovenskej fotografky Tamary Reháčkovej, ktorá prepadla kúzlu japonských záhrad. Obe výstavy budú prístupné verejnosti od stredy (15. 1.) do piatka 31. januára.



Vo februári môžu záujemcovia navštíviť Japonský filmový festival v Bratislave či Košiciach, v máji môžu uvidieť predstavenie a workshop klasického japonského tanca Nihon Buyo, počas júna a augusta môžu navštíviť Japonský letný festival či prísť v októbri na koncert na cugarský šamisen.