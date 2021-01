Vytýčili termín odvolacieho konania v drogovej kauze Veroniky Š.

Bratislava 18. januára (TASR) - Krajský súd (KS) v Bratislave vytýčil termín odvolacieho konania s bývalou vyššou súdnou úradníčkou Okresného súdu (OS) Bratislava I Veronikou Š., ktorú minulý rok v októbri OS Bratislava V odsúdil v drogovej kauze na sedemročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Podľa rozvrhu práce KS v Bratislave je verejné zasadnutie v tejto veci vytýčené na utorok 26. januára.



Veroniku Š. odsúdil prvostupňový súd 15. októbra 2020 a spomínaný trest by si mala odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Spoluobžalovaného Jozefa H. za drogovú trestnú činnosť odsúdil súd na osemročný trest a zaradil ho do ústavu so stredným stupňom stráženia. Spoluobžalovanú Andreu F. odsúdil súd na osem rokov so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Verdikt OS Bratislava V nebol právoplatný. Procesné strany si nechali lehotu na možné odvolanie.



Proces sa začal 6. októbra. V rámci výsluchu obžalovaných Veronika Š. aj Jozef H. vtedy priznali svoju vinu. Obžalobu v tejto veci podali koncom augusta 2020. Veronika Š. bola od konca marca 2020 po rozhodnutí KS v Bratislave väzobne stíhaná a postavená mimo služby. KS vtedy zamietol jej sťažnosť voči rozhodnutiu OS Bratislava V, ktorý ju vzal v marci do väzby. Odvolací súd ju zamietol ako nedôvodnú. Rovnako postupoval KS v Bratislave aj v prípade Andrey F., Jozef H. sa vzdal sťažnosti.



Na trojicu zo štyroch zadržaných podal prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava V návrh na vzatie do väzby 6. marca 2020 za obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.



Pár dní predtým po protidrogovom zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) s názvom Veža vyšetrovateľ obvinil štyri osoby. Ladislav L., Veronika Š., Jozef H. a Andrea F. sa mali zaoberať predajom kokaínu od roku 2017, a to hlavne v Bratislave. NAKA zasahovala v Bratislave, Nitre a na Záhorí. Pri prehliadkach polícia zaistila väčšie množstvo kokaínu v hodnote tisícok eur a marihuanu.