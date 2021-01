Vyučovanie v školách pokračuje naďalej dištančným spôsobom

Bratislava 18. januára (TASR) - Od pondelka pokračuje vyučovanie v školách dištančným spôsobom. Otvorené môžu byť len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.



Rovnako môžu byť otvorené školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Žiaci prvého aj druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci sa učia dištančným spôsobom.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo pred niekoľkými týždňami COVID automat, ktorý obsahoval informácie o úrovni epidemiologickej situácie, za akej by bol možný návrat žiakov k prezenčnej výučbe. Podľa súčasných nepriaznivých dát však nie je možné naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried od pondelka. "Situácia v oblasti ochorenia COVID-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať," uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.



Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. "V týždni od 18. januára budeme opätovne informovať o tom, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka 25. januára," uzavrel Gröhling.